Nieuwe Europese lockdowns kosten Primark ruim 400 miljoen euro

Diverse landen in Europa sluiten de niet-essentiële winkels weer. De nieuwe lockdowns hebben zo een flink effect op de detailhandel en ook Primark verwacht een grote impact.

Het moederbedrijf van Primark, Associated British Foods Plc, deelt in een update dat het bedrijf verwacht dat het 375 miljoen pond aan omzet verliest door de lockdowns in Europa. Omgerekend komt dit neer op 416 miljoen euro. Vanaf vandaag zijn namelijk al de Primark-winkels in Frankrijk, België, Ierland, Wales, Catalonië in Spanje en Slovenië dicht. Per donderdag gaan naar verwachting ook alle winkels in Engeland dicht waardoor uiteindelijk 57 procent van alle winkels van Primark dicht zijn vanaf dat moment.

Ook bestaat er op dit moment nog veel onzekerheid over de stappen die andere landen waarin Primark aanwezig is gaan nemen. Op dit moment zijn openingsuren in andere landen sowieso al beperkt, zo deelt Associated British Foods Plc in het bericht.

Het bedrijf geeft aan dat het plannen implementeert die het effect van de sluitingen moeten managen en dat er actie ondernomen wordt om operationele kosten verder te verminderen. Het persbericht benadrukt dat het bedrijf alle orders die het heeft geplaatst bij leveranciers laat staan.