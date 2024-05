Nieuwe financiële topman voor Ralph Lauren Corporation

Ralph Lauren Corporation heeft Justin Picicci aangesteld als chief financial officer, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Huidige CFO Jane Nielsen zal haar taak als chief operating officer, een functie die ze tevens vervulde sinds 2019, blijven vervullen, maar geeft het financiële stokje door aan Picicci.

Picicci is geen vreemde van het bedrijf. De topman werkt sinds 2006 bij het bedrijf in diverse senior finance functies. In zijn meest recente rol, die van enterprise CFO, was hij verantwoordelijk voor financiële planning, accounting, belastingen, treasury, controllership en wereldwijde inkoop.

“Meer dan 18 jaar geleden kwam ik naar Ralph Lauren om te werken voor een merk waarmee ik opgroeide en dat ik bewonderde, en tot op de dag van vandaag word ik geïnspireerd door ons doel en Ralph's tijdloze visie die ons leidt en consumenten over de hele wereld inspireert,” aldus Picicci in de aankondiging. “We opereren vanuit een sterke positie, gevoed door ongelooflijke merkwaarde, en ik, met Ralph, Patrice, Jane en ons hele managementteam, zal onze strategie blijven waarmaken.”