Nieuwe grootaandeelhouder Esprit heeft geen vertrouwen in management

Esprit heeft op de beurs in Hongkong zijn nieuwe grootste aandeelhouder bekendgemaakt, zo meldt een persbericht van het merk. North Point Talent Limited had al aandelen in Esprit, maar is nu met bijna 13 procent de grootste aandeelhouder van het bedrijf.

Esprit, dat in zwaar weer verkeert als gevolg van de Corona pandemie, presenteerde vorige week al een stevige herstructurering. Het merk is net begonnen met de implementatie van het herstructureringsplan dat is goedgekeurd door de rechtbank in Düsseldorf en de sluiting van zo’n 50 winkels in Duitsland, verlaging van de personeelsbezetting en salarisvermindering betreft.

North Point Talent Limited mag als grootste aandeelhouder nu meebeslissen over de toekomst van Esprit en heeft gevraagd om een urgente aandeelhoudersvergadering, omdat ze geen vertrouwen hebben in het huidige management. North Point Talent Limited stelt voor dat zowel CEO van de Esprit Group, Anders Kristiansen, als financieel directeur Johannes Schmidt-Schultes aftreden. Esprit reageert in het persbericht verrast op dit voorstel en ziet dit als een bedreiging voor de voortzetting van het bedrijf. Wel zegt de modegroep dat zij de vergadering open in zullen gaan en benieuwd zijn naar de argumenten van de aandeelhouder.