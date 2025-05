Nieuwe koers Chiara Boni: Internationale groei en uitgebreide collectie

Het Italiaanse modemerk Chiara Boni La Petite Robe, bekend om zijn cocktailjurken en aanwezigheid bij warenhuizen zoals Saks en Bloomingdale’s, begint aan een nieuwe groeifase. Oprichter Chiara Boni verliet het bedrijf in 2024 en de familie Germanetti heeft het merk volledig overgenomen. Nu is er meer bekend over de nieuwe koers die het merk vaart, zo onthult Monica Belardinelli, voorzitter van Chiara Boni, aan het Milanese modevakblad Milano Finanza Fashion (MFF).

Samenvatting Chiara Boni La Petite Robe richt zich op internationale groei, met name in de VS, Europa en het Midden-Oosten.

Het merk breidt zijn collectie uit met nieuwe productcategorieën en materialen, waardoor het aanbod diverser wordt.

Naast de groei in warenhuizen investeert Chiara Boni in een nieuw logistiek centrum in New Jersey en een vierde winkel in Italië, terwijl de omzet in het eerste kwartaal van 2025 met 15 procent is gestegen.

De focus ligt vooral op groei in het buitenland, met speciale aandacht voor de Amerikaanse markt, waar het merk inmiddels 60 procent van de omzet haalt. Ook Europa en het Midden-Oosten zijn belangrijk; er is een nieuwe exportmanager aangenomen om deze markten te ontwikkelen, vertelt Belardinelli.

De herfst/wintercollectie 2025/26 is de eerste die volledig is gemaakt door het interne creatieve team. Het merk breidt het aanbod uit met nieuwe producten zoals breigoed, blouses, jassen en accessoires. Ook worden nieuwe materialen gebruikt, zoals katoen en merinowol, naast het bekende stretchjersey. Zo zet Chiara Boni steeds meer in op een compleet aanbod, van dagelijkse kleding tot avondkleding.

Naast de aanwezigheid in Amerikaanse warenhuizen opent het merk een nieuw logistiek centrum in New Jersey om de online verkoop te ondersteunen. In Italië, waar de kleding ontworpen wordt, opent het merk dit jaar nog een vierde eigen winkel. Eerder kwamen er al winkels in Milaan, Rome en Monte Carlo.

Financieel gaat het goed met Chiara Boni. In het eerste kwartaal van 2025 groeide de omzet met 15 procent. Het merk verwacht dat deze groei doorzet, ondanks de onzekere economische situatie wereldwijd.