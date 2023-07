Nieuwe marketingdirecteur voor True Religion

Kristen D'Arcy is de nieuwe marketingdirecteur (CMO) van True Religion, meldt FashionNetwork.

D’Arcy rapporteert in haar nieuwe functie direct aan de CEO van het bedrijf, Michael Buckley, en zal verantwoordelijk zijn voor alle marketingactivitieten, waaronder public relations en partnerschappen.

Ze brengt bijna twintig jaar aan marketing en e-commerce ervaring met zich mee vanuit de mode- en beauty-industrie. Zo werkte ze als senior marketingdirecteur bij Ralph Lauren en als senior vice president e-commerce en digitale media bij Oscar de la Renta. Bij Coty Inc., groeide ze door tot wereldwijd hoofd van content en innovatie. Bij American Eagle Outfitters werd ze later vicepresident geïntegreerde marketing en bij Pacific Sunwear vervulde ze de rol van marketingdirecteur. Meest recentelijk werkte ze als CMO voor Homedics.

Buckley noemt D’Arcy in het persbericht dat haar aantreden aankonidgt de “ideale kandidaat” voor de “cruciale rol”. “Ze heeft een bewezen staat van dienst in het creëren van bedrijfsgroei, het stimuleren van merkliefde en het managen van goed presterende teams. Haar ruime ervaring met top retailmerken zoals Pacific Sun, Ralph Lauren, Coty en Oscar de la Renta brengt een belangrijke nieuwe laag van expertise in het senior leadership team van True Religion.”