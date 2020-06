Nieuwe parfums voor zomer 2020

De dagen worden weer langer en het weer wordt weer warmer: de zomer komt eraan. Waar je dit jaar ook de zomer doorbrengt, het is belangrijk om te genieten! Van je vrije tijd, het mooie weer, het leven. Speciaal voor de zomer zijn er weer nieuwe geuren op de markt om het leven te vieren. Tijdloze, frisse en bloemige zomergeuren van merken als Lancôme en Chloé. Een zwoele zomeravond op een terrasje is niet compleet zonder een echte zomergeur. Om de zomer écht te kunnen ruiken hebben wij de vijf meest veelbelovende parfums voor deze zomer voor je op een rijtje gezet.

Narciso Rodriguez - Narciso Ambrée

Narciso Ambrée van Narciso Rodriguez is een heerlijk houtig zomergeurtje die gewoon ruikt naar warme zomeravonden. In alle geuren van de oorspronkelijk Cubaanse Narciso Rodriguez vind je die heerlijke mix van Europese, Amerikaanse en Latijns-Amerikaanse invloeden. Narciso Ambrée is hier geen uitzondering op. Narciso heeft een kenmerkend muskushart, omgeven door noten van frangipani, ylang-ylang, amber en cederhout. Narciso Ambrée is een heldere, warme geur voor zelfverzekerde vrouwen. Ideaal voor de lange zomeravonden.

Jil Sander - Sun Summer Edition 2020

Sun Summer Edition 2020 van Jil Sander is een zacht en fruitig luchtje geïnspireerd op warme zomerdagen en blauwe zeeën. Met een hart van oranjebloesem, topnoten van grapefruit en kokosnoot en zachte muskus en patchoeli schreeuwt deze parfum gewoon zomer. Jil Sander Sun is al sinds 1989 hét zomerluchtje. Deze Summer Edition is speciaal voor deze zomer uitgekomen. De geur blijft lang hangen en kan zowel overdag, op het strand, als ’s avonds, op het terras, prima gedragen worden.

Jean Paul Gaultier - Scandal So Scandal!

Scandal So Scandal! Is de nieuwe gedurfde zomergeur van Jean Paul Gaultier. Vrouwelijk en extravagant. Deze bloemige geur blijft lang hangen en laat mensen zeker omkijken. Deze parfum heeft een sensuele en elegante combinatie van geuren: jasmijn en tuberoos in het hart, oranjebloesem als topnoot en een basis van melkachtige noten die de geur net dat tikkeltje sensueel maakt. Een echte Jean Paul Gaultier, die geuren creëert die vrouwen kunnen achterlaten, zodat ze nog altijd een beetje aanwezig zijn in de ruimte. Voor alle hippe, nonchalante en elegante vrouwen die het wel leuk vinden als er over hen gepraat wordt. Ideaal voor een zomer vol feesten en dinnertjes.

Chloé - Nomade Absolu de Parfum

Chloé Nomade zijn luchtjes voor de zelfverzekerde assertieve vrouw die meer van de wereld wil ontdekken. Deze nieuwe Nomade Absolu de Parfum is geen uitzondering op de andere geuren van Chloé. Dit houtachtige parfum met hartnoten van mirabelle pruim, basisnoten van eikenmos en topnoten van davana nodigt uit om de wereld te ontdekken. Een vrouwelijke en onafhankelijke geur, gebaseerd op de bestseller Chloé Nomade eau de Parfum. De warmheid van de geur maakt dit met recht een van de zomertoppers van dit jaar. Ideaal voor een actieve vakantie of een lekkere roadtrip. Dit luchtje ruikt gewoon naar vrijheid!

Lancôme - La Vie Est Belle Intensément

La Vie Est Belle Intensément is de nieuwe, intensere, versie van het populaire La Vie Est Belle van Lancôme . De warme bloemige geur is een mix van rode iris, jasmijn, oranjebloesem, sandelhout en vanille, met topnoten van peer en braam. De zoete geur blijft lang hangen en straalt een zomerse vrolijkheid uit. Geschikt voor alle gelegenheden en voor alle vrouwen die van sterke, bloemige luchtjes houden.

Waar je deze zomer ook heen gaat, zorg dat je je vrij en gelukkig voelt! Kies de parfum die bij jou en jouw zomer past en geniet! Of je nu thuis blijft, in eigen land gaat bivakkeren of toch naar het buitenland vertrekt, deze zomer kan niet meer mis met een van de bovenstaande zomergeuren. Fijne zomer!