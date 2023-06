Nieuwe president global brand bij Wolverine World Wide, Inc.

De veranderingen in leiderschap bij Wolverine World Wide, Inc. zetten voort. Chris Hufnagel is namelijk de nieuwe president van het bedrijf. Schoenenmerk Saucony krijgt daarnaast een nieuwe president global brand: Rob Griffiths.

Hufnagel zal in zijn rol verantwoordelijk zijn voor het leiden en aansturen van de strategie voor de gehele portefeuille van schoenmerken van het bedrijf en zal leiding geven aan de teams voor consumentenmarketing en inzichten. Hufnagel vervulde de afgelopen veertien verschillende functies bij Wolverine World Wide, als president global brand van verschillende merken en afdelingen die onder de groep vallen.

Griffiths kwam in 2013 bij de groep en stond in die tijd als vicepresident en algemeen manager aan het roer van verschillende merken onder de groep. Sinds 2021 was hij managing director van EMEA.

Afgelopen maart kondigde Wolverine World Wide een nieuwe strategie aan die voornamelijk betrekking heeft op het Britse activewear merk Sweaty Betty. Het doel was om wereldwijde groei te stimuleren en toekomstige investeringen in Sweaty Betty mogelijk te maken, zo bleek destijds uit een persbericht van de lifestylegroep. Als onderdeel van de herstrategie werd Sweaty Betty onder nieuw leiderschap geplaatst die mogelijkheden met zich mee bracht de kostenstructuur van Sweaty Betty beter afstemmen. Dit omvatte het samenvoegen van kantoorruimte in London en het schrappen van banen in het Verenigd Koninkrijk.