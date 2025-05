Nieuwe samenwerking moet de Amerikaanse mode-industrie moderniseren

Het Israëlisch-Amerikaanse productiebedrijf Kornit Digital gaat een strategisch partnerschap aan met Mas Acme USA, het Amerikaanse dochterbedrijf van de wereldwijde kledingproducent MAS Holdings. Samen willen zij de Amerikaanse mode-industrie moderniseren. Dat maakt Kornit Digital bekend in een persbericht.

MAS Holdings is de grootste kledingtechnologiespeler in Zuid-Azië en werkt voor grote namen als Nike, Victoria’s Secret, PVH, Gap en Marks & Spencer. Het Amerikaanse onderdeel Mas Acme USA is gespecialiseerd in supply chain-optimalisatie en digitale productietechnologie.

De samenwerking moet het voor modemerken aangesloten bij MAS Holdings makkelijker maken om zonder afhankelijkheid van producenten in verre landen, op aanvraag en zonder overproductie te produceren. Dat kan resulteren in minder textielafval, kortere levertijden en betere marges voor modebedrijven, onderstreept het persbericht. De samenwerking richt zich in eerste instantie op de Amerikaanse markt.

Door de technologie van Kornit te combineren met de data-gedreven aanpak van MAS ontstaat een vernieuwd model waarbij inkopers de mogelijkheid hebben om kleiner en preciezer in te kopen. “De mode-industrie is groot en complex, maar het systeem is verouderd en zit vol verspilling,” zegt Ronen Samuel, CEO van Kornit Digital. “Er is dringend behoefte aan verandering. Deze samenwerking laat zien dat het wél anders kan.”