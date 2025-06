Nieuwe strategie Spinnova: kosten besparen, lagere vezelprijs en overname fabriek

Materiaalinnovatiebedrijf Spinnova werd eerder dit jaar gedwongen de strategie te herzien. Dit werd veroorzaakt door het terugtrekken van partner Suzano. Spinnova onthult nu de focus voor dit jaar en volgend jaar.

De vezel die Spinnova produceert is te gebruiken bij vele soorten materialen, alleen zijn de productiekosten nog erg hoog. Door de productiekosten te verlagen moet het materiaal aantrekkelijker worden voor bedrijven om te gebruiken. Daarbij wil Spinnova de vezel verder verbeteren zodat deze ook toepasbaar is buiten de textielindustrie.

Een verdere kostenmaatregel is het samenbrengen van de kantoren en productielocaties van Spinnova in Finland. Dit moet jaarlijks een besparing van 500.000 euro opleveren, zo is te lezen in het persbericht.

Het is echter duidelijk dat Spinnova partners nodig zal blijven hebben. Het bedrijf wil namelijk een internationaal consortium van bedrijven opbouwen die helpen bij het opschalen van Spinnova’s technologie. Welke bedrijven Spinnova op het oog heeft hiervoor wordt echter nog niet genoemd. Wat wel wordt genoemd is dat Spinnova verder wil met de joint venture met Ecco. Deze joint venture genaamd Respin gebruikt leerafval en zoekt hier nieuwe toepassingen voor.

Last but not least wil Spinnova de volledige eigenaar worden van Woodspin (een joint venture die het met Suzano had, red.), Suzano Finland en de Woodspin demo fabriek. Spinnova en Suzano waren sinds 2020 joint venture-partners in Woodspin. Dit was een productiefaciliteit voor de op hout gebaseerde vezels van Spinnova.

In maart werd bekend dat Suzano niet besloot verder te investeren in de samenwerking met Spinnova. Dit kwam niet door een gebrek aan vertrouwen in de Spinnova-technologie, maar door een herschikking van prioriteiten en kapitaalallocatie.