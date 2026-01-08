Nieuwe Vingino-eigenaar alweer op overnamepad, koopt activa van Britse Fownes Brothers

Amerikaanse groep Centric Brands is weer op overnamepad gegaan. Nadat het in december de overname van de Nederlandse Vingino Group aankondigde, meldt het nu dat het de activa van de Britse Fownes Brothers heeft overgenomen. De overeenkomst omvat de operationele activiteiten, het intellectueel eigendom en de productlijnen van het historische bedrijf in winteraccessoires. Dit betekent een aanzienlijke uitbreiding van Centric's aanwezigheid in deze categorie.

Fownes Brothers werd opgericht in 1777 als fabrikant van leren handschoenen in Worcester, Engeland. Onder leiding van de familie Gluckman is het bedrijf uitgegroeid tot een vooraanstaande distributeur, bekend om zijn technische expertise en langdurige retailpartnerschappen.

Met deze overname verwerft Centric Brands een reeks belangrijke licenties, waaronder Ugg, Timberland en Cole Haan. Daarnaast neemt het de private label-productieovereenkomsten over voor grote spelers als The North Face en Lululemon. Om de continuïteit te waarborgen en de gespecialiseerde expertise te benutten, treedt Andrew Gluckman toe tot Centric Brands als senior vicepresident en divisiehoofd van Cold-Weather. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de nieuw geïntegreerde licenties en de groei van de bredere accessoiredivisie van het bedrijf.

De directie van Centric Brands benadrukt dat deze stap in lijn is met hun bredere strategie voor de opschaling van sterke merken in essentiële consumentencategorieën. CEO Jason Rabin merkt op dat de integratie van de erfenis van Fownes Brothers zorgt voor een versnelde schaalvergroting en het bedrijf positioneert voor duurzame winstgevendheid.

Jarrod Kahn, groepspresident Accessoires, voegt toe dat de samenvoeging van deze licenties van wereldklasse met het bestaande platform van Centric de inkoop en productie optimaliseert. Hierdoor kan het bedrijf innovatieve producten leveren via diverse retailkanalen.

Tom Gluckman, medeoprichter van Fownes Brothers, omschrijft de verkoop als ‘een nieuw hoofdstuk’ voor de 247-jarige familie-erfenis. Hij spreekt zijn vertrouwen uit dat Centric Brands de ideale omgeving biedt om hun gewaardeerde partnerschappen en gespecialiseerd vakmanschap op te schalen in de huidige markt.