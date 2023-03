Nieuwkomer Okret biedt kant-en-klare recommerce-oplossingen voor modemerken

Verduurzaming en de circulaire economie zijn hot topics, zeker met de nieuwe wetgeving die er op Europees niveau aankomt. Modebedrijven worden in toenemende mate verantwoordelijk voor de producten die ze op de markt brengen en hoe deze aan het eind van de gebruikscyclus worden verwerkt. Sara Kovic van start-up Okret zag een kans om merken te helpen hun eigen recommerce systeem op te zetten zodat tweedehands items makkelijker teruggenomen en weer verkocht kunnen worden. FashionUnited stelt Kovic enkele vragen over het concept.

Kun je vertellen hoe het idee voor Okret is ontstaan?

“Tijdens mijn jarenlange ervaring in de modesector als CSR [Corporate Sociak Responsibility, red.] coördinator bij de FNG Group, werkte ik voor verschillende types merken, van hele grote tot kleine niche-brands. Dit was een heel leerrijke periode waarin ik veel opstak over de verschillende doelgroepen en producten. In zo’n grote groep ontdekte ik waar de verschillende types bedrijven op botsen, wat er wel en niet kan binnen bepaalde segmenten. Ik kreeg de kans om veel te experimenteren en legde zo ook de blueprints om later aan de slag te gaan met Okret. Zo weet ik dat het vandaag bijna onmogelijk is binnen bedrijven om alles zelf gedaan te krijgen rond recommerce, dus willen we met Okret kant-en-klare oplossingen voorzien zodat ze op korte termijn kunnen schakelen naar de circulaire economie.”

Wanneer is het balletje gaan rollen voor het bedrijf en wat is de officiële oprichtingsdatum?

“Een jaar geleden is Okret opgericht en als concept beginnen leven in België. Omdat we een ecosysteem willen bouwen zijn we vooral eerst op zoek gegaan naar de juiste strategische partners en ondertussen hebben we onze eerste klanten gekregen. Op een jaar tijd is er al heel veel gebeurd voor en achter de schermen en die bal blijft nu rollen met onze eerste pop-up en het verder uitbouwen van het circulaire ecosysteem en ons klantenbestand.”

Voor wie Okret nog niet kent: Kun je uitleggen wat het bedrijf doet? Uit welke takken bestaat het?

“Okret biedt kant-en klare recommerce systemen voor modebedrijven, inclusief software tools en consultancy. En dit allemaal gebaseerd op diepe kennis van de mode waardeketen en de supply chain, hoe het allemaal in elkaar zit, waar bedrijven op botsen en hoe dit op te lossen. Wat innovatief is aan Okret is dat het altijd werkt als een combinatie van kennis en tools, dus verkopen we de tools niet zomaar maar zijn ze kwantificieel gevuld. Iedereen kan software maken, maar bij Okret is die gebaseerd op kennis van de markt en ervaring binnen internationale bedrijven als FNG. Wat we doen is op basis van die inzichten take-back systemen opzetten om aan recommerce te doen en daarbij ook data genereren over de gebruiksfase, waaruit merken op hun beurt kunnen leren om hun designs en producten in de toekomst te gaan optimaliseren. De verschillende takken binnen Okret zijn: knowledge, software en operations. Alles kan van A tot Z door Okret gebeuren of we vullen de gaten waar de bedrijven kennis of capaciteit ontbreken om recommerce volledig te kunnen uitrollen onder eigen naam.”

Okret-oprichter Sara Kovic. Beeld via Okret / Foto door Annabel Lucas.

Wat zijn de kosten voor bedrijven? Is er verschil tussen grote en kleine spelers?

“We werken met verschillende modules. De kosten voor bedrijven zijn enerzijds een maandelijkse fee voor de software-as-a-service, en daarnaast verdient Okret via een verkoopscommissie voor alle verkoop die via onze recommerce platformen gegenereerd wordt: voor elke verkoop uit het aanbod, zowel online als offline op bijvoorbeeld onze pop-up events, verdient Okret 40 procent commissie. Dat lijkt op het eerste zicht soms veel, maar dient juist om ons net als partner naast modemerken aan het werk te zetten: al het werkingskapitaal wordt door Okret gedekt en verdienen we pas wanneer een artikel een nieuwe eigenaar gevonden heeft.”

“Het verschil tussen kleine en grote bedrijven is dat de maandelijkse fee veel lager is bij de kleine spelers en ook wanneer er een verschil is in verwerkingsvolumes. Hoe we het recommerce systeem hebben opgezet langs commerciële zijde is dat je als kleine speler ook kunt instappen door een account te hebben op de Okret-marktplaats waar je een bepaald aantal stuks verkoopt - juist om ‘small fish-big fish’ scenario’s te vermijden. Wanneer je meer dan dat aantal stuks per maand verkoopt, dan is het logisch dat je groeit naar ons white-label platform - voor je bedrijf eigen dedicated merkplatform.”

Welke voordelen zijn er voor bedrijven?

“Enerzijds ben je vandaag pas relevant als je wel met circulariteit en duurzaamheid bezig bent als modebedrijf. Op het vlak van people, planet & profit helpt Okret bedrijven om nieuwe direct-to-consumer revenue streams op te zetten door nieuwe verkoopkanalen voor hun eigen merk te ontwikkelen en zich dan ook te positioneren in de groeiende tweedehands markt, die heel hard aan het boomen is en waarvoor de prognoses zeggen dat die dubbel zo groot gaat zijn ten opzichte van de markt van virgin materialen tegen 2030. We helpen bedrijven hun weg te vinden in de oceaan van de Vinted’s van deze wereld. We helpen hen zich te positioneren op vlak van imago en prijssegment voor hun producten. Anderzijds helpen we hen in lijn te zetten met de nieuwe Europese wetgeving die voortvloeide uit de Green Deal en de Strategie Duurzaam en Circulair Textiel: o.a. de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV). Zowel voor resale, repair en recycling is Okret de one-stop partner om dit op te zetten, te communiceren en op te volgen. Om de cirkel altijd volledig te proberen sluiten, bouwen we bruggen tussen hun afvalstromen en kleine zero-waste designers die ermee aan de slag kunnen gaan en vaak op zoek zijn naar grondstoffen. Daarnaast is er nog de grootste meerwaarde: wij brengen de klant bij hen terug en verdubbelen de customer journey. De klant gaat in plaats van zelf winkeltje spelen op Vinted, terugkomen bij die merken. Zo ontstaat er een nieuwe connectie rond duurzaamheid met de eindconsument.”

Maken bekende modespelers al gebruik van Okret, kunnen er namen genoemd worden?

“Zowel Terre Bleue, Gigue, als Zilton maken al gebruik van Okret. CKS tekende alvast in voor onze pop-up days in Antwerpen en gaan daarna ook hopelijk verder aan de slag met onze full-service en software tools.”

Wat staat er op de planning voor Okret de komende tijd?

“We willen tegen september minstens twee stabiele B2B klantenrelaties hebben in België en verder werken aan het oprichten van de Future of Fashion hub en een centrale locatie voor het reverse-logistiek systeem, want we geloven erin dat dit de enige manier is om de kosten te optimaliseren in zo’n keten. En daarnaast zijn we momenteel actief aan het pitchen in Milaan bij mode-investeerders via onze banden met Deloitte Italië, er is in zo’n modestad logischerwijze heel veel interesse in wat we doen. We bouwen globaal schaalbare operatieflows ondersteund door software, maar die moet altijd aangestuurd worden vanuit lokale hubs. De eerste lokale hub zien we in Antwerpen en de volgende wordt Milaan. Zo is onze strategie om tegen het eind van het jaar het concept te kunnen lanceren in Milaan met lokale strategische partners en dan volgend jaar naar vier tot zes klanten groeien in België en Italië. “

Waar zou je Okret graag over vijf jaar willen zien?

“We willen dé transitiepartner zijn, het is niet onze ambitie om winkeltje te blijven spelen, want er zijn bedrijven die dat veel sneller en beter kunnen dan wij. Wij zijn de transitiepartner die erop mikt om gaten op te vullen bij bedrijven waar zij de capaciteit ontbreken. Met de jaren leren ze dat zelf organiseren binnen eigen organisatie en zijn we hopelijk minder nodig. Zodra die capaciteiten opgevuld zijn en ze slagen erin hun recommerce systeem volledig zelf te laten draaien, hoeven wij operationeel steeds minder aan de slag en kunnen ze er zelf mee verder. Ik zie ons met een Duror [het moederbedrijf van Terre Bleue, Gigue en Zilton, red.] binnen vijf jaar al heel ver staan. Dat is echt een ideale eerste klant voor Okret en geloof ik er heel sterk in dat we in dit verhaal samen alleen maar zullen groeien. We hopen ook onze impact op verticaal niveau te kunnen meten om te bepalen hoeveel ton textiel we gered hebben met Okret. En natuurlijk willen we het aantal lokale hubs over Europa gestaag zien stijgen. We staan aan het begin van een circulaire revolutie, en daarbij hebben we de grote spelers ook nodig, dus we hopen dat we binnen vijf jaar enkele mooie grote namen aan ons portfolio kunnen toevoegen.”