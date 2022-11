Nike als hofleverancier voor voetbalshirts bij WK in Qatar

Sportmerk Nike is bij het WK voetbal in Qatar de grootste leverancier voor voetbalshirts, dat meldt het ANP. Er zijn dertien landen die met een shirt van Nike spelen. Concurrent Adidas wist zeven landen te strikken. In totaal doen er 32 landen mee aan het WK.

Het is de derde keer dat Nike meer landen weet te strikken dan het Duitse merk. Dit keer gaat het om de grootste voorsprong die Nike heeft op Adidas, zo is te lezen. Landen die met een Nike-shirt spelen zijn onder andere Nederland, Qatar, Brazilië en Frankrijk. Tenuedeals zijn voor sportkledingmerken interessant, omdat zij hier veel inkomsten uit genereren. De tenues zijn niet alleen op het voetbalveld te zien, supporters schaffen er vaak ook een aan. Zo gaat er naar schatting bijna 29 miljard euro om in de sportmerchendisemarkt, meldt het ANP.

Adidas was jarenlang de hoofdleverancier van de WK-tenues. Dit jaar verschijnen landen als Argentinië, Spanje, België en Duitsland in een Adidas-tenue. “Het gaat niet alleen om kwantiteit, maar ook om kwaliteit”, aldus een woordvoerder van Adidas aan ANP.