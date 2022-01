Nike begint rechtszaak tegen Lululemon vanwege inbreuk op patent

Nike, Inc. is een rechtszaak begonnen tegen Lululemon Athletica Inc, zo meldt nieuwsbureau Reuters. Het gaat om de inbreuk op zes patenten van Nike, Inc. door het maken en verkopen van de Mirror Home Gym en gerelateerde apps door Lululemon.

De zaak draait onder andere om de technologie waarmee gebruikers zich kunnen richten op specifieke inspanningsniveaus terwijl ze de strijd aangaan met andere gebruikers en hun eigen prestaties kunnen registreren. Lululemon reageert in een statement aan Reuters dat de patenten die Nike heeft ‘zeer breed en ongeldig zijn’. Het bedrijf meldt dan ook dat het vertrouwen heeft in haar positie en deze graag verdedigen in de rechtszaal.

Lululemon Athletica Inc kocht in juli 2020 het bedrijf Mirror. Mirror is een fitnessbedrijf waarbij mensen thuis kunnen sporten, met een interactieve sport platform waar live en on-demand lessen gevolgd kunnen worden.