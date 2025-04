Nike geconfronteerd met rechtszaak van 5 miljoen dollar vanwege sluiting metaversebedrijf

Nike staat een mogelijke collectieve rechtszaak te wachten met betrekking tot de sluiting van zijn metaverse-bedrijf RTFKT. Eisers in de zaak beschuldigen de sportkledinggigant ervan hen met aanzienlijke verliezen achter te laten nadat de sluiting van het platform de vraag naar hun non-fungible tokens (NFT's) deed afnemen.

De collectieve rechtszaak, ingediend bij het Eastern District of New York, wordt geleid door de in Australië gevestigde Jagdeep Cheema, die een niet-gespecificeerde schadevergoeding van meer dan 5 miljoen dollar eist, zo meldt Reuters. Volgens de eisers zouden ze de NFT's van RTFKT nooit hebben gekocht als ze hadden geweten dat het om “niet-geregistreerde effecten” ging, en als zodanig heeft Nike “het tapijt onder hun voeten vandaan getrokken”.

Nike heeft in december 2021 het virtuele sneaker- en modeplatform RTFKT overgenomen als onderdeel van een bredere digitale transformatie, en in een tijd dat NFT's op het hoogtepunt van hun populariteit waren. RTFKT, opgericht in 2020, rapporteerde een totale omzet van 49,82 miljoen dollar in slechts 2 jaar, en had naar verluidt ongeveer 3,1 miljoen dollar aan virtuele sneakers verkocht op zijn hoogtepunt.

Echter, slechts 3 jaar later, heeft Nike besloten het bedrijf te sluiten toen de interesse in digitale activa begon af te nemen en het sportkledingmerk zijn focus verlegde naar productinnovaties en groothandelsrelaties. Het bedrijf bevestigde destijds dat het platform, ondanks de sluiting, zou dienen als een ‘symbool van een culturele revolutie’.

