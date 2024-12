Nike sluit metaverse modebedrijf Rtfkt: Laatste collectie in januari 2025

Nike beëindigt de activiteiten van Rtfkt, haar metaverse modebedrijf dat bekendstaat om digitale sneakers en NFT’s. In januari 2025 brengt Rtfkt nog één laatste collectie uit, Blade Drop. Het bedrijf kondigde dit nieuws zelf aan via X (voorheen Twitter).

De collectie Blade Drop dient als eerbetoon aan Rtfkt’s bijdrage aan het verbinden van technologie en cultuur. Volgens het bedrijf markeert de sluiting geen einde, maar een transitie naar een nieuwe rol als 'Een symbool van een culturele revolutie.' Er komt een website om het erfgoed van Rtfkt te bewaren, maar details over de functionaliteit of ondersteuning voor bestaande NFT-houders zijn nog niet bekend.

Het succesverhaal van Nike x Rtfkt

Rtfkt werd opgericht in 2020 en groeide snel tijdens de piek van de NFT-markt in 2021 en 2022. Het bedrijf behaalde een totale omzet van 49,82 miljoen dollar (ongeveer 46,5 miljoen euro), waarvan ruim 45 miljoen dollar (circa 42 miljoen euro) uit royalties kwam. Op haar hoogtepunt verkocht Rtfkt binnen zeven minuten voor 3,1 miljoen dollar aan virtuele sneakers, ontwikkeld in samenwerking met kunstenaar Fewocious. Ook werkte het samen met het Nederlandse digitale modehuis The Fabricant, waarbij de collectie binnen vijftien minuten volledig was uitverkocht.

In december 2021 nam Nike Rtfkt over. Voor de overname haalde Rtfkt 8 miljoen dollar (ongeveer 6,7 miljoen euro) op bij investeerders, waaronder Andreessen Horowitz. De overnameprijs maakte Nike niet bekend.

Rtfkt heeft een grote rol gespeeld in de lancering van succesvolle NFT-collecties van Nike, zoals CloneX en MNLTH, die samen meer dan 30 miljoen dollar (ongeveer 28 miljoen euro) aan royalties opleverden. Echter melden tech-journalisten dat de belangstelling voor digitale activa sinds 2022 is afgenomen. Tegelijkertijd wijst de benoeming van Elliott Hill als nieuwe CEO van Nike op een hernieuwde focus. Het bedrijf richt zich meer op fysieke productinnovaties en versterking van relaties met groothandelspartners.

Hoe de sluiting van Rtfkt past binnen Nike’s bredere metaverse-strategie, blijft onduidelijk. Wel is dat Nike met deze stap een hoofdstuk afsluit in zijn digitale experimenten.