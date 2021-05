Platform voor virtuele mode Rtfkt haalt 8 miljoen dollar binnen: ‘Men brengt meer tijd door in de virtuele wereld’

Beeld: screenshot website Rtfkt

Platform voor virtuele mode Rtfkt heeft in een investeringsronde een totaalbedrag van 8 miljoen dollar (omgerekend 6,7 miljoen euro) binnengehaald, zo blijkt uit een persbericht in handen van Business of Fashion. De investering is bedoeld om het team uit te breiden en het online platform verder uit te bouwen, zo schrijft Business of Fashion.

Rtfkt is gespecialiseerd in virtuele sneakers en accessoires. Het bedrijf bestaat bijna anderhalf jaar, en de drie internationale oprichters, Benoit Pagotto, Chris Le and Steven Vasilev, zijn nog de enige full-time werknemers. Daar moeten onder meer ontwerpers en gaming-experts bij komen. Met de investering wil Rtfkt verder een app ontwikkelen en andere digitale ontwerpers ondersteunen. “Ons belangrijkste langetermijndoel is om een ​​platform te creëren waarop we nieuwe creatievelingen kunnen aantrekken” aldus Vasilev. “In de toekomst zien we NFT’s als sleutels of paspoorten voor ervaringen, games of virtuele evenementen.”

De investeringsronde werd geleid door venture capital-firma Adreessen Horowitz. “Rtfkt is een koploper in het verbinden van digitale en fysieke mode. Nu we steeds meer tijd in virtuele werelden doorbrengen, verwacht ik dat we net zo veel zullen gaan geven om digitale sneakers en handtassen als om fysieke items,” aldus Jonathan Lai, partner bij Andreessen Horowitz. Lai denkt dat dat onder meer te maken heeft met de ontwikkeling van games - die zijn niet alleen meer entertainment, maar fungeren vaak ook als sociale netwerken. “Voor veel mensen zijn games het nieuwe winkelcentrum en sportcafé.”

Rtfkt profiteert van groei virtuele mode

Rtfkt werd in januari 2020 gelanceerd, en werd hetzelfde jaar nog winstgevend. Het bedrijf kon aanhaken op de groeiende aandacht voor non-fungible tokens (ook wel: niet-vervangbare tokens of NFT’s); op een piekmoment deze winter verkocht het binnen zeven minuten 3,1 miljoen dollar aan tokens voor virtuele sneakers, ontwikkeld in samenwerking met kunstenaar Fewocious. Ook ging het bedrijf een partnerschap met het Nederlandse The Fabricant aan. De items uit die samenwerking waren in vijftien minuten uitverkocht. De omzet van Rtfkt voor 2021 wordt momenteel op 4,5 miljoen dollar geschat, tegenover 600 duizend dollar in het jaar van oprichting.

Ook de reguliere modewereld waagt zich steeds vaker op het gebied van gaming. Afgelopen week nog lanceerde Pull & Bear een eigen game, in navolging van onder meer Gucci en Burberry, en presenteerden Uniqlo en Havaianas collecties geïnspireerd door populaire videospellen.

