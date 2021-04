Retail waagt zich aan videospellen: Pull&Bear lanceert Pacific Game

Photo Credits: Pull&Bear

Spaanse modegroep Inditex (Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti) heeft zijn entree gemaakt in de gamingwereld. Pull&Bear lanceerde deze week zijn eigen videospelletje, Pacific Game, in samenwerking met Facebook en Instagram. Dit meldt Inditex in een persbericht. Met Pacific Game spitst Inditex zich toe op de jongere generatie consumenten, met name generatie Z.

Burberry, Balenciaga en Gucci

Pull&Bear is een van de eerste retailmerken uit de modesector die zich wagen aan de gamingwereld. In oktober 2019, lanceerde sportkledingmerk Adidas reeds een baseball videospelletje via sociale media platform Snapchat. In de luxesector was hier al eerder sprake van. Het Britse modehuis Burberry was het eerste bedrijf uit de sector dat zijn entree maakte in de wereld van videospellen, Balenciaga volgde in december 2020, toen het zijn nieuwe collectie presenteerde via een eigen versie van het bekende videospel Fortnite, en Gucci in februari 2021, via het virtuele universum van Zepeto.

Pull & Bear lanceert videospelletje in het kader van Pacific collectie

Inditex kondigde vorig jaar reeds aan meer te willen inzetten op digitalisering en lanceerde verschillende online initiatieven zoals de digitale schoenen-paskamers voor dochtermerk Massimo Dutti afgelopen februari. Nu heeft de modegigant van Amancio Ortega een spel gecreëerd voor jongerenmerk en dochterbedrijf Pull&Bear. Het spel is een onderdeel van de promotiecampagne voor de ‘Pacific’ meisjescollectie van Pull&Bear. Pacific Game is beschikbaar op de website van Pull&Bear en via de officiële Facebookpagina’s van het merk.

Concreet gaat het om een Instagramfilter. Gebruikers van het sociale media platform, kunnen hun front-camera openen en de filter ‘Pacific Game’ selecteren. Vervolgens moeten de gebruikers allerlei obstakels zien te omzeilen door het hoofd te bewegen. Het Spaanse merk zelf omschrijft het nieuwe spel als “een nieuwe omgeving waar de consument live gebruik kan maken van de sociale media filter, zonder deze te moeten downloaden. Bovendien kan men het spel naar believen delen met zijn of haar vrienden”, aldus Pull&Bear in het persbericht.

Beeld: Pull&Bear