Samenwerking: Uniqlo en Animal Crossing: New Horizons brengen collectie uit

Beeld: Uniqlo

Kledingretailer Uniqlo werkt voor het eerst samen met Animal Crossing: New Horizons, een game van Nintendo Co. Ltd. en lanceert een UT-collectie, zo is te lezen in het persbericht van Uniqlo. De collectie is gebaseerd op het concept contact maken met vrienden door middel van kleding.

De collectie is geïnspireerd op de dierenfiguren in Animal Crossing: New Horizons. Het communicatiespel is voor alle generaties, waarin spelers hun eigen eiland ontwikkelen. Door fruit te plukken, hun huis inrichten, outfits te veranderen, en contact met andere bewoners zoeken, komt men verder in het spel, zo is te lezen.

De collectie is -net zoals de game- voor iedere generatie en bestaat uit heren-, dames- en kinderartikelen. De UT-collectie bestaat uit T-shirts, broeken, draagtassen en handdoeken. De prijzen variëren tussen de 9,90 euro en 19,90 euro. Vanaf 24 mei 2021 is de collectie verkrijgbaar in alle Uniqlo-winkels en op de website.

Beeld: Uniqlo

Beeld: Uniqlo

Beeld: Uniqlo

Naast een fysieke collectie, krijgt Uniqlo ook een eigen eiland in het spel. Spelers kunnen vanaf 29 april 2021‘Uniqlo Island’ bezoeken en winkelen in de Uniqlo-winkel waar de in-game collectie verkrijgbaar is. Deze collectie bestaat uit 21 T-shirt ontwerpen.