Havaianas werkt samen met Fortnite voor slippercollectie

Beeld: Havaianas, Fortnite

Havaianas gaat een samenwerking aan met Fortnite. Het slippermerk heeft een eigen kaart ontwikkeld binnen het game-universum om nieuwe producten met ‘exclusieve’ prints te vieren, meldt Havaianas in het persbericht.

De nieuwe lijn, Havaianas vs. Fortnite, brengt features van het spel een nieuwe graphic. De collectie bestaat uit maten van 35/36 tot en met 45/46 in drie verschillende prints.

Het slippermerk brengt -naar eigen zeggen- de meest iconische elementen van het spel naar voren, zoals de Unicorn Llama Pickaxe- een van de bekendste assets van het spel; en de Battle Bus- een vervoersmiddel wat iedere speler aan het begin van de wedstrijd moet gebruiken om bij de Fortnite-arena terecht te komen, zo is te lezen.

“De online gaming industrie is de op een na grootste ter wereld in het entertainment segment. Havaianas is een merk dat al geruime tijd met dit publiek communiceert, via andere licentiepartnerschappen zoals Naruto, Mario Bros, Minecraft en Star Wars”, meldt Fefa Romano, CMO bij productiebedrijf Alpargatas.

De aankondiging van het partnerschap en het Havaianas Summer Island binnen het spel vonden tegelijkertijd plaats in verschillende landen zoals, de Verenigde Staten, Australië, Portugal, Duitsland, Nederland en Brazilië. De slippers zijn online verkrijgbaar en worden verkocht door wereldwijde partners voor 26 euro.