Sneakerexpert: 'De trend beweegt richting de anti-trend'

Amadeus Thüner is een van de bekendste sneakerexperts in Duitsland, met bijna 20 jaar ervaring in de industrie. In een interview met FashionUnited kijkt hij vooruit naar de komende trends, deelt zijn droom-samenwerking en laat zien dat "sneakerheads" niet alleen sportschoenen in hun kast hebben.

Over Amadeus Thüner Als oprichter van Oh! Sneaker Media – een platform met podcast voor sneakers, streetwear en lifestyle – werpt Thüner regelmatig een blik op de nieuwste trends, modellen en ontwikkelingen in de branche. Daarnaast ondersteunt de zelfbenoemde ‘Subculture Connaisseur’, zoals het op zijn visitekaartje staat, met het adviesbureau ‘Studio Highfivesandstagedives’ merken op het gebied van Cultural Marketing.

Het koude seizoen is aangebroken en daarmee verandert ook het weer. Welke sneaker is jouw huidige favoriet voor deze periode?

"Alles van volledig leer, omdat het makkelijker schoon te maken is. Dan is het niet erg als het een beetje vies of nat wordt. Bovendien kun je het goed voorbereiden, impregneren et cetera. Als de plassen toch wat dieper zijn, is een high-top zeker ook een goed idee."

"Een beproefde keuze van de afgelopen jaren is in zo'n geval altijd een ‘Jordan 1’ of ‘Nike Dunk High’. Maar eigenlijk hebben alle andere merken high-tops in hun portfolio. Zelfs New Balance, die normaal gesproken meer in de running-sector actief zijn, hebben er een paar."

En los van het weer?

"Het mooie is eigenlijk dat we momenteel bij alle merken modellen hebben waarmee je prachtige dingen kunt doen. Persoonlijk ben ik al decennialang een grote ‘Nike SB Dunk’-fan. Bij de skateboarding-afdeling gebeurt er echt nog veel. Vooral na de Olympische Spelen waren er veel modellen die voor Parijs bedoeld waren. Daarnaast ben ik ook enthousiast over de gehele 990-serie van New Balance, of het nu 991, 992 is… Ik draag ook nog steeds “Jordans”. Ook al is dat voor veel mensen een beetje saai geworden, een klassieker kan niet mis."

Nike SB Dunk Low, die voor de Olympische Spelen in Parijs gelanceerd werden Credits: Nike

Is er een sneaker die jou verveelt?

"De Adidas Samba heb ik enerzijds in mijn jeugd heel veel gezien en natuurlijk de laatste tijd ook. Ook de Adidas Gazelle, de Handball Spezial en alle corduroy-silhouetten van Adidas maken de schoen niet slecht, maar dat is iets wat ik nu wel genoeg gezien heb. Ik kijk er ook naar uit om weer eens iets anders te zien."

Wat zou dat bij Adidas zijn?

Adidas heeft duidelijk een groot en breed erfgoed in allerlei sporten. Er sluimert dus zeker iets in het archief dat cool zou zijn om weer te zien. Het is goed dat ze deze run met de corduroy silhouetten hebben gehad, maar ik heb er gewoon genoeg van gezien.

Adidas zou alles rondom de ZX weer kunnen uitspelen. Het zou mooi zijn als dat weer sterker zou worden opgepakt. Eerlijk gezegd was ik ook een beetje verbaasd dat ze dat niet deden tijdens het EK voetbal – de focus lag daar meer op de Samba. Verder heeft Adidas heel veel moois. Nu brengen ze een stukje basketbalerfgoed terug.

Welke trends zie je momenteel in de sneakerwereld?

"De trend beweegt richting de anti-trend, en dat is eigenlijk best cool. Daarmee wil ik niet zeggen dat bepaalde modellen in samenwerkingen geen heel kort momentum en hype kunnen hebben, maar we hoeven niet alleen maar Swoosh, Adidas Three Stripes of alleen New Balance te dragen."

Saucony Grid Shadow 2 Gore-Tex Credits: Saucony

"Alles kan en we kunnen alles dragen. Elk merk doet min of meer zijn best. Je vindt modellen, samenwerkingen en spannende colorways. Of je nu rondloopt met de grote Nike, Adidas, Puma, New Balance, of zelfs Skechers, of je kiest iets van Hookah, Salomon, Diadora, Saucony of andere merken – alles kan. Dat speelt het individualisme in de kaart. En dat is eigenlijk ook wat de sneakercultuur altijd heeft gekenmerkt: iets dragen wat niet iedereen draagt."

In de streetwear-scene is er een verschuiving geweest waarbij ook schoenen buiten de sneakers populairder zijn geworden. Hoe beoordeel je deze ontwikkeling?

"Vooral in Duitsland moet er altijd een soort tegenbeweging zijn. Het is negatief geconnoteerd, wat ik erg jammer vind. Je kunt een sneaker, loafer of een stoere boot in de kast hebben, waar je ook maar zin in hebt, en hoeft je daarom niet per se van iets af te grenzen."

"Ik heb zelf Clarks Wallabees en ook boots, voor als het echt gaat sneeuwen. Ben ik daarom minder sneakerhead of is iemand die loafers draagt automatisch een sneakerhead als hij een sneaker koopt?"

BSTN x Clarks Originals Wallabee Low Credits: BSTN / Clarks

Is een sneakerverzadiging de reden?

"Natuurlijk was de sneaker lange tijd alomtegenwoordig, waardoor mensen om verschillende redenen ervoor kozen om ook eens iets anders te dragen. Timberland was afgelopen winter weer erg populair met hun boots. Dat waren ze vroeger ook altijd al."

"Voor de nieuwe generatie die nu begint met mode, is dat dan fris en nieuw. Wij hebben dat al gezien en dat is ook oké. Het laat zien wat voor merken Timberland of Clarks zijn, die mensen steeds weer opnieuw kunnen enthousiasmeren."

Louis Vuittons capsulecollectie met Timberland Credits: Louis Vuitton / Timberland

Hoe verschillen de generaties?

Ze worden nu anders gecombineerd. De manier waarop je loafers momenteel draagt, is weer anders dan het bedoeld was. De oorspronkelijke casual schoen vond al in de jaren 90 ingang bij een door hiphop beïnvloed publiek, waardoor de schoen vandaag de dag eerder in de streetwear-sector wordt gecombineerd. Net zoals de sportschoen eigenlijk voor de sportzaalvloer was en nu op straat wordt gedragen.

Zeker heeft ook een mate van zomerse "Saint Tropez"-chic ertoe bijgedragen dat het niet altijd de linnen broek hoeft te zijn die bij de Gucci loafer wordt gedragen.

Welke sneakermerken zijn jouw geheime tip?

"Er zijn merken die eigenlijk nog steeds een behoorlijke omvang hebben, maar vanwege hun eigen heritage niet zo bekend zijn. Mizuno is enorm in Azië. Daar draagt bijna iedereen het en is het vertegenwoordigd in sporten zoals volleybal en tafeltennis. In Nederland zijn ze nog niet zo bekend. Maar ik ben zeker een fan."

"Saucony maakt nu stappen die New Balance een paar jaar geleden heeft gemaakt. Ze zetten in op geselecteerde partners met een niche-following, in plaats van de grootste samenwerkingspartners. Dat werkt op een zeer organische manier."

Mizuno Yokai: Wave Rider 10 Credits: Mizuno

Vans is ook geen klein merk, maar met het streven om weer “back to the roots” te gaan, hebben ze zichzelf een groot plezier gedaan. Alleen niets wat ik per se in de herfst of winter zou aantrekken.

Verder is het erg spannend om te zien wat er bij Merrell gebeurt, een merk dat nog niet enorm groot is. Merken zoals Flowers for Society, die ook niet tot de mainstream behoren, hebben ook een goede community opgebouwd. Die pushen en doen momenteel veel. Een geweldige aanwinst!

Welke sneakercollab heeft jou dit jaar omvergeblazen?

"Patta en Nike zijn altijd een veilige gok. Vooral ook dat ze de schoen na 15 jaar voor het 20-jarig jubileum terugbrengen. Het is niets nieuws, maar veel mensen konden destijds niet aan het model komen, waren nog niet actief en konden het nu meemaken. "

"Verder vind ik het goed wat A Ma Maniére met Nikes Jordan-brand heeft gedaan, evenals de samenwerking met Aimé Leon Dore (ALD). Veel mensen vinden het saai, omdat het ook is wat ze eerder hebben gedaan, maar “never change a winning team”. Verder heeft Nike SB heel veel spannende dingen gedaan, zoals het model ter ere van de legendarische graffiti-artiest Futura 2000."

Van welke samenwerking droom je?

"Palace en Nike SB. Er gaat echter het gerucht dat, zolang Nike met Supreme samenwerkt, Palace dat niet doet. Dus we zullen waarschijnlijk nog even moeten wachten."

Zijn samenwerkingen überhaupt nog iets bijzonders?

"De frequentie is groter geworden en we zien veel samenwerkingen, maar ook omdat ze werken. Ik zeg altijd: één en één is drie, dan is het een goede samenwerking. Wat ik daarmee bedoel is, als je de twee respectievelijke doelgroepen samenbrengt, iets nieuws kunt creëren en als dat iets creatiefs is, dat op ooghoogte gebeurt, dan is dat geweldig."

"Daar scheidt zich dan ook het kaf van het koren. Als er slechts twee logo's tegen elkaar zijn geplakt, is het niet spannend. Alleen storytelling kan een product met emoties opladen en iemand aan het product of het betreffende merk binden."

Welk verhaal heeft jou emotioneel overtuigd?

"James Whitner, de man achter A Ma Maniére, heeft een goed verhaal geleverd en inzichten gegeven in de ‘Black Culture’, ook ‘Black Female Culture’. Ik ben noch een ‘Person of Colour’, noch een vrouw, maar ontdek door het verhaal dat hij mij vertelt. Hij legt daarbij de focus op Chicago. ‘Black Culture’ ziet er elders misschien heel anders uit, toch is het erg spannend om er meer over te weten te komen en zo'n verhaal te ontdekken. Daar zou het om moeten gaan, elkaar dingen laten zien."

Waar ga je op jacht naar nieuwe modellen?

"Juist Nederland heeft veel zeer goede winkels, ook in Europa hoeven we ons internationaal niet te verstoppen. Ik heb liefde voor iedereen."

Welke rol spelen duurzame sneakermerken?

"Ik heb de indruk dat de coronatijd de focus weer heeft veranderd. Het heeft duurzaamheid niet vervangen, maar er waren ook gewoon andere problemen. Dat mag niet afleiden van het feit dat duurzaamheid een zeer belangrijke factor is. Wij, in deze modebranche, – of het nu sneakers of andere segmenten zijn – zijn gewoon de meest onduurzame consumenten ooit. Daar moet veel gebeuren in de hele mode, van het merk tot de consument."

"Op het gebied van sneakers zijn er natuurlijk ook veel pogingen en momenten waarop dat goed is gelukt of op zijn minst een aanzet was. Ik zou echter geen merk kunnen noemen waar ik zo van overtuigd was en van mening ben dat dit toekomstgericht weer interessant zou kunnen zijn. Veel is ook gewoon projectmatig en dat is ook goed, maar daarbuiten is er voor mij in ieder geval nog niet gebeurd wat misschien zou moeten gebeuren."

Sommige merken plaatsen het thema volledig centraal

"Natuurlijk zijn er merken die heel erg op dit duurzaamheidsaspect focussen, maar ik mis daar persoonlijk de aansluiting mee. Bovendien speelt ook de gebrekkige duurzaamheid een rol. De gebruikte materialen maken het meestal niet mogelijk dat de schoen gedurende een bepaalde periode functioneert. Natuurlijk heeft een Nike-schoen na 20 jaar ook problemen, bijvoorbeeld met lijm en andere materialen. Toch is er voor mij momenteel geen goed alternatief en geen merk dat ‘top-notch’ is."