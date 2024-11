Schoenen- en kledingwinkels zien omzetstijging ondanks uitdagende marktomstandigheden

De detailhandel in Nederland laat in september 2024 een omzetgroei van 2,6 procent zien ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, volgens cijfers van het CBS. Het verkoopvolume is met 1,2 procent gestegen. Met name de non-foodsector, waaronder schoenen- en kledingwinkels, boekt een opmerkelijke groei van 5,2 procent.

Consumenten besteden steeds meer aan kleding, schoenen en andere non-foodartikelen, zo blijkt uit de cijfers van het CBS. Schoenenwinkels en lederwaren hebben in september een omzetstijging van 16,5 procent gerealiseerd. Tegelijkertijd laten kledingwinkels ook een aanzienlijke groei zien van 8,3 procent.

Dit biedt hoop voor de non-foodsector, die onder druk staat door macro-economische omstandigheden, zoals de oorlog in Oekraïne, en de nasleep van de corona pandemie, volgens eerdere berichten van CBS. Het lijkt erop dat consumenten weer bereid zijn om te investeren in hun garderobe en schoenen, meldde ook de ING eerder. Mogelijk aangespoord door veranderende seizoensgebonden modetrends en nieuwe collecties.

Groei van online verkoop

De online omzet groeit eveneens sterk. In september 2024 is er een toename van 10,5 procent in de online verkopen vergeleken met een jaar eerder. Webwinkels die zich volledig richten op internetverkoop zien zelfs een groei van 12,1 procent. Dit laat zien dat de verschuiving naar online winkelen doorzet, ondanks dat de online verkoop van multi-channelers, winkels met een fysieke winkel en online aanbod, met 8,3 procent daalt. Schoenenwinkels en kledingwinkels die online beschikbaar zijn, profiteren ook van deze trend, met stijgingen in hun online verkopen.

Terwijl de voedselwinkels te maken hebben met een omzetdaling, laten non-foodwinkels, en in het bijzonder schoenenwinkels en lederwaren, een sterke prestatie zien.