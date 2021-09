Nike Inc. geeft medewerkers een week lang vrij in het kader van mentale gezondheid

Nike Inc. sluit zich aan bij een rij bedrijven die hun medewerkers een week vrij heeft gegeven in het kader van mentale gezondheid. De medewerkers op de kantoren van het sportmerk hebben in augustus een week vrij gekregen, aldus nieuwsbureau DPA. Het is de bedoeling dat het personeel kunnen ‘destressen’ in een wereld waar veel onzekerheid en angst is veroorzaakt door de pandemie.

Uit een social media post van Matt Marrazzo, de senior manager van global marketing science bij Nike, blijkt dat het hoofdkantoor in Beaverton, Amerika een week dicht is gegaan. “Onze senior leiders sturen een duidelijke boodschap: neem tijd om te ontspannen, distressen en tijd door te brengen met je geliefden. Werk niet.” Volgens Marrazzo is rust nemen de sleutel tot gezond blijven en goed functioneren.

Nike is niet het eerste bedrijf dat hun medewerkers tegelijkertijd een week vrij geeft. Zo kwamen er eerder al berichten naar buiten van onder andere LinkedIn en datingapp Bumble die hetzelfde deden.