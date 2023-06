Nike, Inc. groeit omzet, maar netto-inkomen daalt 16 procent in boekjaar 2023

De omzet van sportbedrijf Nike, Inc. blijft groeien, maar het resultaat onderaan de streep krimpt zowel in het vierde kwartaal als in de jaarresultaten, zo blijkt uit het gedeponeerde jaarverslag over boekjaar 2023.

De omzet in het vierde kwartaal bedraagt 12,8 miljard dollar, omgerekend 11,8 miljard euro, wat gelijk staat aan een omzetplus van vijf procent. Het merk Nike draagt hier 12,2 miljard dollar (11,3 miljard euro) aan bij. De omzet voor Converse betreft 586 miljoen dollar (541 miljoen euro) en Nike Direct genereert de overige 5,5 miljard dollar omzet.

De jaaromzet ligt tien procent boven het omzetniveau van boekjaar 2022 en bedraagt 51,2 miljard dollar (47,2 miljard euro). Hierbij genereert het merk Nike 48,8 miljard dollar (45 miljard euro) omzet, Nike Direct 21,3 miljard dollar (19,6 miljard euro) en Converse 2,4 miljard dollar (2,2 miljard euro).

Geografisch gezien is Noord-Amerika nog steeds Nike’s grootste afzetmarkt. Hier groeide de omzet met zeven procent op jaarbasis. Noord-Amerika wordt gevolgd door Europa, het Midden-Oosten en Afrika, Groot-China en Asia-Pasific.

Een groeiende omzet staat niet altijd gelijk aan een groeiend netto-inkomen. Zo krimpt het netto-inkomen van Nike met 28 procent in het vierde kwartaal naar 1,03 miljard dollar (950 miljoen euro). Over het hele jaar daalde het netto-inkomen met 976 miljoen dollar naar 5,07 miljard dollar (4,7 miljard euro).