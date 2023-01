‘Nike klaagt A Bathing Ape aan vanwege copyright schending’

Nike Inc. klaagt streetwearmerk A Bathing Ape (ook wel bekend als Bape) aan vanwege copyright schending, zo meldt WWD. Het gaat om een copyright van een van de Nike’s populaire sneakers. Volgens het nieuwsplatform zouden er al overtredingen zijn geweest sinds 2005.

Zo zou A Bathing Ape schoenen hebben uitgebracht die veel lijken op onder andere Nike Air Force 1, Nike Air Jordan 1 en Nike Dunk. Dat Nike tot nu toe geen actie heeft ondernomen wordt verklaard door het merk in de aanklacht die WWD heeft ingezien. De producten van A Bathing Ape waren namelijk niet constant op de Amerikaanse markt te vinden. Ze werden geïntroduceerd en verdwenen weer. Daarbij werden de producten in zo’n kleine hoeveelheid geproduceerd dat het ‘nooit meer was dan een fractie van de miljoenen paren van Nike schoenen die jaarlijks worden verkocht’. Echter nu A Bathing Ape steeds populairder wordt in de Verenigde Staten werd Nike aangemoedigd om actie te ondernemen.

Nike heeft volgens WWD al wel contact gezocht met A Bathing Ape, maar het streetwearmerk weigerde de producten uit de handel te nemen. Via de rechtszaak wil Nike het merk nu dwingen te stoppen met de handel van de schoenen en het vraagt een vergoeding voor geleden schade.

A Bathing Ape is een van de merken van iconische streetwear ontwerper Nigo. Nigo is sindskort ook de creatief directeur van modemerk Kenzo.