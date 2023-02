Nike klaagt Lululemon opnieuw aan wegens inbreuk op patent

Nike, Inc. sleept Lululemon Athletica Inc. opnieuw voor de rechter wegens inbreuk op patenten, dat meldt nieuwsbureau Reuters. Volgens Nike zouden minstens vier schoenen van het Canadese sportmerk drie patenten bevatten die eigendom zijn van Nike.

Nike diende een klacht in bij de federale rechtbank in Manhattan. In de ingediende klacht meldt Nike dat de verkoop van de ‘Blissfeel’-, ‘Chargefeel Low’-, ‘Chargefeel Mid’- en ‘Strongfeel’-schoenen economische en onherstelbare schade heeft aangericht, meldt Reuters. De patenten zouden betrekking hebben op textiel en andere elementen, waaronder de techniek die wordt gebruikt voor wanneer er kracht op de schoen wordt uitgeoefend.

In januari sleepte Nike het Canadese sportmerk ook al eens voor de rechter. Toen ging het om de inbreuk op zes patenten door het maken en verkopen van de Mirror Home Gym en gerelateerde apps door Lululemon.