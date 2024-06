Nike mag schoenen in Europa geen ‘footware’ noemen na uitspraak

De Amerikaanse sportmodemerk Nike mag zijn sportschoenen in Europa geen ‘footware’ noemen. Nike was van plan dat woord als handelsmerk te registeren. Het Duitse sportmerk Puma had daartegen een zaak aangespannen en kreeg gelijk van het Gerecht van de Europese Unie, zo meldt Bloomberg.

Het argument van Puma is dat het woord ‘footware’ verwarrend klinkt, het lijkt immers op het Engelse woord ‘software’ (een verzamelbegrip voor computer programmatuur). Volgens Puma zou Nike met het woord daarom suggestie wekken dat de Nike schoenen een speciale technologie hebben. Het Gerecht van de Europese Unie geeft Puma gelijk.

In een verklaring in handen van Bloomberg zegt Puma ‘verheugd’ te zijn over de uitspraak. Het Amerikaanse sportmerk kan de uitspraak nog aanvechten bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.