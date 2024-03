Nike onder vuur vanwege nieuw ontwerp van Engels voetbalshirt 'bedoeld om te verenigen en inspireren’

De Amerikaanse sportkledinggigant Nike krijgt al dagenlang kritiek op het ontwerp van haar nieuwe voetbalshirt voor het Engelse nationale team. Het nieuwe shirt bevat een klein kruis van St. George in verschillende tinten blauw, paars en rood, dat op de achterkant van de kraag is genaaid. Voorheen was het kruis in de ‘traditionele’ kleuren rood en wit, die overeenkomen met de kleuren van de Engelse vlag.

Voetbalfans, sporters en zelfs de premier van Engeland hebben kritiek geuit op het nieuwe ontwerp van de Nike-shirts. Premier Rishi Sunak zei in een interview met Sky News: "Als het om onze nationale vlag gaat, moeten we er niet mee experimenteren.”

In een verklaring aan Reuters heeft Nike laten weten dat het ontwerp - met verschillende tinten blauw, paars en rood - een 'speelse' update van de vlag is en bedoeld is om ‘te verenigen en te inspireren’.

Ondanks de commotie heeft de Amerikaanse sportkledinggigant aan diverse media (Reuters, Sky News, CNN) laten weten dat het ontwerp niet zal worden gewijzigd. De shirts zullen later dit jaar door de Engelse spelers gedragen worden tijdens het Europees kampioenschap in Duitsland."