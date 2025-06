Nike rapporteert omzetdaling in vierde kwartaal en volledig boekjaar

Nike heeft de financiële resultaten voor het vierde kwartaal en het boekjaar dat eindigde op 31 mei 2025 bekendgemaakt. De sportkledinggigant noteerde een jaaromzet van 46,3 miljard dollar (ongeveer 39,57 miljard euro), een daling van tien procent ten opzichte van vorig jaar. Ook het vierde kwartaal liet een achteruitgang zien: de omzet daalde met 12 procent naar 11,1 miljard dollar.

“We liggen op schema met onze verwachtingen, maar we zijn nog niet waar we willen zijn,” stelt Elliott Hill, voorzitter en CEO van Nike, Inc. “Met onze ‘Win Now’-acties boeken we vooruitgang en verwachten we verbeterde prestaties. In het nieuwe boekjaar richten we ons met de ‘Sport Offense’-strategie nog nadrukkelijker op sport, wat onze herpositionering voor toekomstige groei zal versnellen.”

De kwartaalresultaten tonen duidelijke zwakte in meerdere segmenten. De directe consumentenverkoop daalde met 14 procent naar 4,4 miljard dollar, mede door een scherpe terugval van 26 procent in de digitale verkoop van Nike-producten. Deze daling werd deels gecompenseerd door een lichte stijging van 2 procent in de verkoop via eigen winkels. De groothandelsomzet zakte met 9 procent naar 6,4 miljard dollar.

Ook dochtermerk Converse kreeg een forse klap: de omzet daalde met 26 procent naar 357 miljoen dollar, met teruglopende verkopen in alle regio’s.

De brutomarge kromp met 440 basispunten tot 40,3 procent. De nettowinst daalde met 86 procent tot 0,2 miljard dollar, terwijl de verwaterde winst per aandeel uitkwam op 14 dollarcent.

“Het vierde kwartaal weerspiegelt het grootste effect van onze ‘Win Now’-acties. We verwachten dat de tegenwind in de komende kwartalen zal afnemen,” aldus financieel directeur Matthew Friend.

Beurs reageert positief op Nike

De Amerikaanse beurs reageert positief op Nike’s kwartaalupdate, waardoor de aandelen van Nike in de voorbeurshandel met bijna tien procent stijgen. Dit trekt ook de aandelen van Duitse concurrenten Adidas en Puma mee, die respectievelijk met 3,8 en 4,8 procent stijgen. Analisten zien in de cijfers en vooruitzichten van Nike signalen dat de negatieve trend mogelijk voorbij is. Het vertrouwen groeit dat Nike zich herstelt en weer gaat groeien in de tweede helft van het jaar.

Editor's Note: Dit artikel is op vrijdag 27 juni om 12:20 uur aangevuld met informatie over de reactie van de Amerikaanse beurs op de handels update van Nike.