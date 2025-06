Nike-aandelen omhoog: Adidas en Puma stijgen mee

De Amerikaanse beurs reageert positief op Nike, waardoor vrijdag ook de aandelen van de twee Duitse concurrenten Adidas en Puma een impuls kregen. De aandelen van Nike stegen in de voorbeurshandel in de Verenigde Staten met bijna tien procent. Dit zou in de reguliere handel het hoogste niveau in meer dan drie maanden betekenen.

De aandelen van Adidas stegen met 3,8 procent tot 199,40 euro, waarmee Adidas de koppositie in de DAX innam. Dit nadat de aandelen een dag eerder, in een overigens positieve markt, tot het laagste niveau sinds april waren gedaald. Over heel 2025 staat er echter nog steeds een min van ongeveer 16 procent. De aandelen van Puma wonnen vrijdag 4,8 procent en stegen tot 23,16 euro, het hoogste niveau sinds eind mei. Sinds het begin van het jaar is de koersontwikkeling met een daling van 48 procent nog steeds zeer zwak.

Nike gaf investeerders tijdens de meest recente kwartaalupdate hoop dat er een einde komt aan de al langer zwakke ontwikkeling. Daarnaast wil het bedrijf de hoge extra kosten door de Amerikaanse importheffingen op producten uit productielanden geleidelijk volledig compenseren met andere maatregelen. De importheffingen zijn al een tijdje een last voor de branche. De sportartikelenreus had ook aan het einde van zijn boekjaar 2024/2025 te kampen met een dalende omzet. Deze daling was echter minder sterk dan aanvankelijk gevreesd.

Nike verwacht voor het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar slechts een omzetdaling van zo'n vijf procent, binnen de bandbreedte van één tot negen procent. Analisten hadden een aanzienlijk zwakkere omzetprognose verwacht. De Amerikanen gaven echter geen concrete vooruitblik op het nieuwe boekjaar, vanwege de onzekere situatie over onder andere het Amerikaanse handelsbeleid.

De berichten van Nike werden over het algemeen goed ontvangen door de analisten. De resultaten, vooruitzichten en signalen hebben hun vertrouwen enorm versterkt dat het optimale scenario langzaam werkelijkheid wordt, merkte analiste Krisztina Katai van Deutsche Bank Research op. De negatieve winsttrend lijkt eindelijk voorbij te zijn.

Ook Randal Konik van investeringsbank Jefferies beoordeelde de ontwikkeling positief. De concurrentiedruk neemt af, Nike presteert beter en in de toekomst zal het gemakkelijker worden om de vergelijkingscijfers te overtreffen.

Matthew Boss, analist aandelenonderzoek bij JPMorgan, verlaagde weliswaar zijn winstverwachtingen voor de boekjaren 2025/2026 en 2026/2027, maar verwacht tussen 2026 en 2029 wel een gemiddelde winststijging van twintig procent per jaar voor Nike.

"Het ergste is voorbij", schreef Lorraine Hutchinson van Bank of America. Zij verwacht een terugkeer naar groei in de tweede helft van het jaar.