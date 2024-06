'Nike schrapt banen op Europees hoofdkantoor in Hilversum'

De Amerikaanse sportmodegigant Nike is naar verluidt van plan om personeel in het Europees hoofdkantoor in de Nederlandse stad Hilversum te ontslaan. Dit meldt Bloomberg op basis van het woord van mensen die bekend zijn met de zaak.

Eerder dit jaar gaf Nike aan ongeveer twee procent van zijn wereldwijde personeelsbestand te schrappen. In totaal gaat dit om 16.000 banen. Dit als doel de kosten met 2 miljard Amerikaanse dollar (ongeveer 1,8 miljard euro) te verlagen. “Dit is een pijnlijke realiteit en niet een die ik licht opvat”, schrijft John Donahoe, Chief Executive Officer bij Nike destijds. “We presteren momenteel niet optimaal en ik houd uiteindelijk mezelf en mijn leiderschapsteam verantwoordelijk.”

De personeelsinkrimpingen bij Nike begonnen eerder dit jaar in Noord-Amerika. Bloomberg meldt nu dat Nike’s Europees hoofdkantoor in Hilversum, de werkplek van meer dan tweeduizend werknemers, met ontslagen geconfronteerd wordt. Om hoeveel banen het gaat, is niet duidelijk.

FashionUnited heeft contact gezocht met Nike, Inc. voor verdere informatie.