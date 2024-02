Nike schrapt 16.000 banen door tegenvallende verkopen

De Amerikaanse sportmodegigant Nike is van plan twee procent van zijn personeelsbestand te schrappen. Dat komt neer op 16.000 banen, blijkt uit een memo die The Wall Street Journal heeft ingezien. In december 2023 werd al bekend dat Nike honderden banen wilde schrappen. Dat blijken er nu veel meer te zijn.

Aanleiding van de massaontslagen zijn de tegenvallende verkopen. De ontslagronde zou vrijdag al beginnen. De bezuinigingen zullen naar verluidt geen gevolgen hebben voor werknemers in winkels en distributiecentra of voor het innovatieteam, aldus The Wall Street Journal.

“Dit is een pijnlijke realiteit en niet een die ik licht opvat”, schrijft John Donahoe, Chief Executive Officer bij Nike, in de memo volgens The Wall Street Journal. “We presteren momenteel niet optimaal en ik houd uiteindelijk mezelf en mijn leiderschapsteam verantwoordelijk.”

Het doel van Nike is twee miljard dollar (1,8 miljard euro) aan kosten te besparen. Nike stelde in december 2023 haar omzetverwachting voor het hele boekjaar naar beneden bij. Het bedrijf verwacht nu een groei van één procent, terwijl het eerder mikte op een omzetstijging van vijf procent.