'Nike vertrekt volledig uit Rusland'

Nike vertrekt definitief uit Rusland, zo meldt het merk exclusief tegen nieuwsbureau Reuters. Drie maanden geleden werden de operationele activiteiten in het land al stilgelegd.

"Nike heeft het besluit genomen om de Russische markt te verlaten. Onze prioriteit is het steunen van onze medewerkers terwijl we verantwoord onze operationele activiteiten afschalen de komende maanden," aldus het statement in handen van Reuters.

Op dit moment liggen de activiteiten van Adidas winkels en de e-commerce in Rusland stil. Dit blijft ook zo tot anders wordt aangekondigd. Dit geld ook voor de levering van goederen aan Rusland, aldus Adidas tegen Reuters.