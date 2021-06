Nike-veteraan Gino Fisanotti wordt eerste Chief Brand Officer bij Moncler

Gino Fisanotti start per 7 juni als Chief Brand Officer bij luxemerk Moncler. Dat meldt het merk in een persbericht. De positie van CBO is nieuw bij het merk. Moncler heeft de functie in het leven geroepen om meer aandacht te kunnen besteden aan merkidentiteit, strategie en storytelling, zo staat in het persbericht.

Met Fisanotto haalt Moncler een heuse modeveteraan binnen - maar wel een uit de high-street sportswear. Fisanotti was gedurende 23 jaar werkzaam bij Nike op het vlak van retail en marketing. Vanuit zijn laatste functie als Brand Creative Officer werkte hij aan een aantal grote marketingcampagnes.

In zijn nieuwe rol zal Fisanotto ‘bijdragen aan de toekomstige evolutie van het merk Moncler’, zo is in het persbericht te lezen. Hij zal de verbindende schakel zijn ‘tussen creativiteit, collecties, productcategorieën en communicatie’. Fisanotto legt verantwoording af aan Remo Ruffini, voorzitter en CEO van Moncler S.p.A., en zal ook zetelen in Monclers strategiecommissie als Directeur Strategie.

“Vanwege zijn professionele achtergrond en sterke kennis over het opbouwen van merken die hij tijdens zijn internationale carrière heeft opgedaan, is Gino [Fisanotto, red.] de ideale kandidaat om mij te ondersteunen bij het vormgeven van Monclers verdere ontwikkeling naar een bedrijf met een consumentencultuur,” aldus Ruffini in het persbericht. “Samen met Gino zullen we culturele en creatieve grenzen verleggen.”