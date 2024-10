Nike voorspelt 'comeback' na flinke omzetdaling in Q1

De Amerikaanse sportkledinggigant Nike, Inc. ziet zijn omzet dalen. Dit blijkt uit het financiële verslag van het bedrijf over het eerste kwartaal van het boekjaar 2025. Ondanks de terugval blijft Matthew Friend, uitvoerend vicevoorzitter en Chief Financial Officer (CFO) van Nike, optimistisch. Hij spreekt van herstel.

Nike, Inc. behaalt in Q1 een omzet van 11,6 miljard dollar (10,5 miljard euro), wat neerkomt op een daling van 10 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst daalt met 28 procent en bedraagt 1,1 miljard dollar.

Nike verwacht herstel, nieuwe CEO

Alle Nike-merken kampen met lagere verkopen. Het merk Nike ziet de omzet dalen tot 4,7 miljard dollar, een afname van 13 procent. Het merk Converse boekt een omzet van 501 miljoen dollar, wat een daling van 15 procent betekent.

Hoewel de verkopen dalen heeft Nike reden voor optimisme. In reactie op de kwartaalresultaten zegt CFO Friend dat Nike op koers ligt voor een comeback. "De resultaten van het eerste kwartaal van Nike voldoen grotendeels aan onze verwachtingen. Een comeback op deze schaal kost tijd, maar we zien al vroege successen, zoals positieve ontwikkelingen in belangrijke sporten en het versnellen van ons tempo van innovatie," zegt Friend.

Daarnaast heeft de raad van bestuur recent Elliott Hill benoemd tot de nieuwe CEO van Nike, met ingang van 14 oktober 2024. Hill is een ervaren kracht binnen het bedrijf, met tientallen jaren ervaring bij Nike.