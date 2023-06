Nike wil België veroveren met eigen winkels, strategie in heel Europa zichtbaar

Sportmerk Nike wil België veroveren en plant meer dan tien winkels te openen, schrijft De Tijd. Dat doet het sportmerk in samenwerking met Retailors, een bedrijf dat zich bezighoudt met sportfranchises in de portefeuille van Fox Group. Het moederbedrijf van Retailors is op zijn beurt gespecialiseerd in het opzetten en uitbaten van winkels voor multinationals.

Het openen van eigen winkels past in de strategie van Nike om de zichtbaarheid van het merk te vergroten. Bovendien maakt de strategie het mogelijk groothandelaars, zoals Decathlon, JD Sports en Footlocker uit te schakelen. Die strategie wordt in Europa steeds meer zichtbaar.

De groothandelaars dienden voor Nike als ‘een lappendeken’. Nu kiest het bedrijf ervoor zich te gaan concentreren. Dat uit zich in het uitbaten van eigen winkels. In de grootste afzetmarkten, zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, doet Nike dat zonder tussen partijen. Voor de Benelux, Israël, Canada, Scandinavië en Centraal- en Oost-Europese landen is Retailors degene die de winkels uitbaat, aldus De Tijd.

Het uitbaten van winkels in een tijd waarin online shoppen populairder wordt, is volgens De Tijd opmerkelijk. Maar, volgens een retailexpert waar De Tijd mee spreekt, kan men niet verliefd worden op een merk via een scherm van een smartphone. “De fysieke winkels van grote spelers als Nike zijn lang niet meer wat schoenen en kleding op een rek. Ze proberen van winkelen een soort ervaring te maken, die het online shoppen overstijgt. De nieuwe Nike-winkel op de Meir is daar een goed voorbeeld van.”