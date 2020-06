No Excess stopt met mannenmodemerk Noize, verkoopt naamrechten

Nederlands modegroep No Excess heeft de naamrechten van het mannenmodemerk Noize verkocht. Dit betekent dat de wintercollectie van Noize de laatste collectie zal zijn die uitgeleverd wordt.

De naamrechten zijn recent verkocht aan het gelijknamige Canadese bedrijf Noize, zo meldt No Excess tegen FashionUnited in een schriftelijke statement. Het Canadese bedrijf heeft al meer dan 20 jaar de naamrechten voor Noord-Amerika. De twee bedrijven stonden volledig los van elkaar. No Excess was al langere tijd in gesprek met het Canadese merk over een fusie of een overname, maar uiteindelijk is gekozen voor om de naamrechten voor Europese landen te verkopen aan de Canadese partij. Hierdoor heeft het Canadese bedrijf de rechten om de naam Noize vanaf 2021 wereldwijd te voeren.

De verkoop van de naamrechten van Noize betekent niet dat No Excess stil zit. De groep zal namelijk deze zomer van start gaan met een nieuw mannenmode merk waarvan de details nog onthuld zullen worden. De voorverkoop van het betreffende merk start eind juli en de eerste leveringen zullen in januari 2021 plaatsvinden.