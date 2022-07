Nog altijd geen faillissementsgolf, aantal stoppers bleef in juni min of meer gelijk

De faillissementsgolf die verwacht werd in de nasleep van de coronapandemie dient zich nog altijd niet aan. In juni dit jaar waren er 158 faillissementen, drie minder dan in de maand mei, zo blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK)l.

Het aantal ondernemers dat stopte nam ten opzichte van juni vorig jaar met drie procent toe naar 9.262. Dat is een beperkte stijging en ook alweer een daling ten opzichte van de maand mei, toen het aantal stoppers nog op 10.021 lag.

Het aantal starters kwam in juni op 21.873, een toename van twee procent. Omdat het aantal starters hoger ligt dan het aantal stoppers, blijft het aantal bedrijven in Nederland toenemen. Het totaal aantal ondernemingen in Nederland lag op 1 juli op bijna 2,26 miljoen, 5,3 procent meer dan een jaar geleden.

Achter deze algemene cijfers schuilen wel grote verschillen tussen verschillende sectoren. In de horeca waren bijvoorbeeld verreweg de meeste starters: 46 procent meer dan een jaar eerder. Ook in de logistiek waren er veel nieuwe ondernemingen. Daar nam het aantal starters met tien procent toe.