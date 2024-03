Nog geen doorstart College Style, wel geïnteresseerden gemeld

Damesmode retailer College Style heeft nog geen doorstart gerealiseerd, maar er is wel interesse in een doorstart. Dat blijkt uit het eerste faillissementsverslag van het failliete College Retail B.V., het moederbedrijf van de Nederlandse keten.

De curator van het faillissement meldt in het verslag dat kort geleden een mogelijke gegadigde verdere informatie heeft opgevraagd. Of dit tot een uiteindelijke bieding en eventuele doorstart leidt, is nu nog niet te zeggen.

De oorzaak van het faillissement wordt door de bestuurder van College Retail B.V. gedefinieerd als: “College Retail heeft al geruime tijd te kampen met slechte resultaten. Deze slechte resultaten zijn onder meer het gevolg van de COVID-19 pandemie. Met name Q4 van 2023 is vele malen slechter verlopen dan oorspronkelijk was geprognosticeerd. Daar komt bij dat College Retail heeft getracht een saneringsvoorstel met de Belastingdienst te realiseren. Ook de komende maanden is het de verwachting dat College Retail niet aan haar lopende verplichtingen kan voldoen, waaronder de thans aanwezige huurachterstanden en de uitstaande corona-belastingschuld.” College Retail B.V. werd begin januari 2024 failliet verklaard.

Uit het verslag blijkt dat het bedrijf zowel in het boekjaar 2020 als in het boekjaar 2022 verliesgevend was. De omzet schommelde tussen deze jaren tussen de 2,3 miljoen en 3 miljoen euro.

College Style heeft winkels in Zeist, Kampen, Alblasserdam, Oud-Beijerland, Barneveld, Kootwijkerbroek, Zierikzee en Rhenen. Na het faillissement in januari zijn de winkels zes weken open gebleven waarin een uitverkoop werd gehouden. Met deze verkoopperiode is zo’n 330.000 euro aan omzet (exclusief btw) behaald, aldus het faillissementsverslag.