Moderetailer College Style opnieuw failliet

College Retail B.V. is op 16 januari failliet verklaard. Uit het officiële insolventieregister blijkt dat het gaat om het moederbedrijf van retailer College Style. Het merk ging in 2017 al failliet, maar werd toen doorgestart.

Op het moment van schrijven is de website van College Style uit de lucht. College Style richt zich op de gereformeerde gemeenschap en is voornamelijk aanwezig in gemeenten waar deze groep breed is vertegenwoordigd. Hoeveel winkels College Retail B.V. op het moment van het faillissement heeft en hoeveel medewerkers hierdoor betrokken zijn, is onduidelijk.

In 2017 werd het bedrijf doorgestart door Omnim Investments, maar het is op dit moment onduidelijk of de investeringsmaatschappij op dit moment nog betrokken is bij het merk.