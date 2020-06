Nog geen doorstart voor Lief! Lifestyle, merkrecht zit dwars

Lief! Lifestyle B.V. werd in april failliet verklaard en de curator was destijds positief over de kansen voor een doorstart. Uit het eerste faillissementsverslag dat tot nu toe onopgemerkt bleef, blijkt dat een doorstart tot op heden niet mogelijk is gebleken. Dit heeft te maken met het merkrecht dat niet bij de B.V. zit, maar bij het Duitse moederbedrijf dat zelf al failliet is verklaard.

Bij de curator hebben zich diverse geïnteresseerden gemeld. De curator heeft geprobeerd de bedrijfsmiddelen als onderdeel voor de gehele activatransactie te verkopen. Hier horen de voorraad in Duitsland, de immateriële activa en de licentierechten bij. Lief! Lifestyle B.V. had namelijk het licentierecht voor het merk Lief! in handen. Het merkrecht zit echter bij Kanz Financial holding GmbH dat in 2015 Lief! overnam. Kanz is echter zelf in april ook failliet verklaard. Om het allemaal nog ingewikkelder te maken is het merkrecht door Kanz verkocht aan leasemaatschappij AFL Mobilien GmbH waardoor het de merkrechten op zijn beurt weer leaste. AFL heeft het merkrecht nog in bezit en is in overleg met Kanz Financial, maar daar is nog geen duidelijkheid uit naar voren gekomen.

Doorstart voor Lief! Lifestyle B.v. nog onzeker

De oorzaak van het faillissement van Lief! Lifestyle B.V. wordt in het eerste verslag als drieledig aangeduid. De inkomsten van het bedrijf met betrekking tot het merk Lief! liepen terug. Dit wordt toegeschreven aan de leveringsproblemen bij de leverancier van de kleding waardoor licentienemers afhaakten. Naast het merk Lief! exploiteerde de b.v. ook andere merken zoals Tom Tailor en Esprit, zo blijkt uit het verslag. Door uitleveringsproblematiek bij het merk Tom Tailor ging ook de omzet die het normaal gesproken behaalde met het merk van 1,5 miljoen euro verloren. Ten derde speelde er ook financiële problemen bij het Duitse moederbedrijf Kanz Financial Holding GmbH.

