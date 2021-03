Nog geen heropening voor winkels, avondklok naar 22:00 uur

Geen verrassingen tijdens de persconferentie op dinsdagavond. Zoals eerder al was uitgelekt zaten er geen versoepelingen in voor Nederland en wordt de lockdown verlengd tot en met 20 april. De enige verandering is dat de avondklok vanaf 31 maart een uur later ingaat, om 22:00 uur, zo werd gemeld tijdens de persconferentie.

Zowel premier Mark Rutte als minister Hugo de Jonge erkennen dat het nieuws dat wordt gemeld in de persconferentie tegenvalt voor iedereen. Rutte benadrukte dat het kabinet altijd een vinger aan de pols houdt bij de ondernemers en dat de steunpakketten altijd onder de loep genomen worden. Ook zouden de minister Hoekstra, Koolmees en Van ‘t Wout werken aan een plan dat ondernemers moet helpen de crisis door te komen en daarna een succesvolle herstart te maken.

Rutte benadrukte daarnaast dat bij dalingen van het aantal besmettingen zo snel mogelijk gekeken wordt naar veranderingen in de coronamaatregelen. “We kunnen en zullen snel handelen.”

De volgende persconferentie zal plaatsvinden op dinsdag 13 april.