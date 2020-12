Nog geen redding voor Debenhams - sluiting van alle 124 Britse winkels komt dichterbij

Warenhuisketen Debenhams heeft tot op heden nog geen overnamepartij gevonden, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Eerdere gesprekken die liepen over de redding van het Britse bedrijf waren onsuccesvol. Hoewel de curatoren van Debenhams blijven zoeken naar een mogelijke koper, moeten ze nu wel overgaan tot het afwikkelen van de sluiting van Debenhams UK, zo luidt het persbericht.

Debenhams UK heeft 124 winkels. Deze winkels blijven open zodat de huidige voorraden en de orders die al besteld zijn verkocht kunnen worden. Wanneer er geen uiteindelijke koper gevonden wordt voor Debenhams zullen alle 124 winkels gesloten moeten worden wat een krater slaat in het Britse retaillandschap.

Debenhams had drie opties toen de curatoren eerder dit jaar werden aangesteld: de verkoop van het bedrijf, een verdere herstructurering van het bedrijf of het overgaan tot sluiting. Nu de diverse gesprekken over een overname zijn afgeketst en de huidige marktomstandigheden zo onzeker zijn dat een herstructurering geen soelaas zal geven, is besloten te beginnen met de sluiting van het bedrijf. “Alle stappen zijn genomen om een transactie te voltooien die de toekomst van Debenhams zou verzekeren,” aldus Geoff Rowley, een van de curatoren van Debenhams. “Omdat het economische landschap extreem uitdagend is en de UK retailmarkt erg onzeker is, kon er geen deal gesloten worden.”