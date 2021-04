Nona Source gelanceerd: Deadstock-platform voor luxe materialen gesteund door LVMH

Beeld via Pexels

Het platform Nona Souce is gelanceerd en verkoop zogenoemde ‘deadstock’. Nona Source wordt gesteund door LVMH. Het luxelabel wil op deze manier het afvalprobleem aanpakken. Nona-source.com biedt toegang tot hoogwaardige materialen en moedigt hergebruik aan, zo is te lezen in het persbericht.

Nona Source biedt mode- en ontwerpprofessionals de mogelijkheid gemakkelijk materialen te kopen waar ze vaak geen toegang toe hebben. Mode-experts binnen de LVMH selecteren de materialen die geschikt zijn voor verkoop.

De Nona Source-catalogus bevat een breed scala aan materialen die zijn geselecteerd door grote modehuizen die zelf ook aan dit platform zijn aangesloten.

Het Nona Source-platform biedt -naar eigen zeggen- professionals de kans om stoffen te kopen op rol, huid of paneel. Het platform werkt samen met ontwerpers om de materialen te karakteriseren en de digitale ervaring zo realistisch mogelijk te maken. Zo beschikt ieder product over een gedetailleerde omschrijving met extra informatie, zoals een krachtige zoom, een video om sensatie en aanraking te transcriberen, een enscenering op een houten mannequin om het laken en draperen te illustreren en een hoge kleurgetrouwheid.

Het aanbod van het platform bestaat uit verschillende soorten stoffen: jersey, kant, voeringen en kant-en-klaar leer. Exclusieve patronen en logo’s worden niet te koop aangeboden, meldt het persbericht.

De prijzen van de ‘deadstock’ bedragen één derde van de groothandelsprijs. Daarnaast streeft het platform naar een levertijd van 3 à 5 dagen in Frankrijk en 7 dagen in Europa. Het platform levert op dit moment alleen nog in Europa, omdat de voorraden in Frankrijk te vinden zijn.

LVMH zet zich in voor het milieu en noemt het deadstock-platform een concrete oplossing om de uitdaging van de circulaire economie aan te gaan, zo staat in het persbericht.