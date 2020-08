Noodlijdend Bristol dreigt nog meer winkels te sluiten

De Euro Shoe Group, het moederbedrijf van Bristol, maakte vorige week al bekend tientallen winkels te gaan sluiten in Nederland en België , maar mogelijk zullen dat er nog meer zijn. Zo vertelt CEO Elise Vanaudenhove aan het Financieel Dagblad.

Als gevolg van de Corona-crisis, maar ook door jarenlange verliezen, verkeert Bristol nu in zwaar weer. Toen de winkels in België dicht moesten tijdens de lockdown, verloor Bristol elke week 5 miljoen euro en moest de vastgoedtak van het familiebedrijf bijspringen. Blijkbaar was dat niet genoeg, want nu onderhandelt Bristol met banken over mogelijke financieringen. Vandauvenhove meldt aan het FD dat Bristol nog 40 miljoen eigen vermogen over heeft.

De afgelopen jaren moesten zo’n dertig Bristol-winkels in Nederland en België sluiten. Maar mogelijk moeten er nog veertig meer sluiten, vooral in de grote steden. CEO Vanaudenhove vindt daar de huren te hoog en vraagt daarom om verlaging van de huren. Als dat niet mogelijk is, ziet Bristol zich gedwongen te vertrekken en meer winkels te sluiten.

Bristol heeft al jaren te kampen met verliezen. Zalando is een belangrijke concurrent van Bristol, maar Van Haren is, ondanks dat zij in België kleiner zijn dan Bristol, de grootste concurrent.

Beeld: Euro Shoe Group