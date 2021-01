Now 3.0: Detailhandel en horeca goed voor helft van alle toekenningen

De horeca en catering en detailhandel zijn goed voor meer dan de helft van de toegekende NOW-aanvragen van de derde periode. Voor NOW 3.0 kwamen 77.000 aanvragen binnen zo blijkt uit gegevens van het UWV.

Aan de detailhandel is in de NOW 3.0 tot nu toe al 96.000.000 uitgereikt. Het gaat hier om 18.621 bedrijven in de detailhandel die gebruik maken van de regeling en gezamenlijk heeft de sector een gemiddeld omzet verlies van 44,5 procent. Bij deze bedrijven zijn 189.254 werknemers betrokken, zo blijkt uit de factsheet.

Voor de NOW 3.0 is op dit moment al 1,7 miljard euro uitgekeerd, maar het UWV verwacht in totaal 2,8 miljard uit te keren. De ondernemers die goedgekeurd zijn voor de regeling krijgen namelijk in drie termijnen uitbetaald.

De NOW-regeling is onderdeel van het steunpakket van de overheid voor ondernemers die getroffen zijn door de gevolgen van de coronapandemie. Met de verlengde lockdown die afgelopen dinsdag werd aangekondigd, werd ook een nieuw steunpakket genoemd. Wat dit steunpakket zal omvatten is op dit moment nog onduidelijk. Op korte termijn wordt daar meer informatie over verwacht.