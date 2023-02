NYDJ krijgt een nieuwe webshop-ervaring: “vroeger duurde alles vier keer zo lang”

Met een wereldwijde digital presence en verkooppunten in 30 landen, had LA-jeansmerk NYDJ een complexe missie voor ogen: de Europese website herbouwen. Strix (voorheen ShopWorks) nam hen bij de hand om de migratie van de nieuwe e-shop te verzorgen. FashionUnited dook in het verhaal achter die reis met Deborah Krabben, Export Manager bij Martens Fashion Group, de mode-importeur die NYDJ voert in Europa.

Software uit de prehistorie

Tot recentelijk was de NYDJ-webshop echt aan vernieuwing toe. Volgens Krabben was het systeem sterk verouderd, “het kwam zo ongeveer uit de prehistorie. Doordat we nog op Magento 1 werkten en alle wijzigingen custom gebouwd moesten worden, liep onze website erg achter op de Amerikaanse site. We hadden bijvoorbeeld al jaren de oude huisstijl in een lelijke kleur paars. NYDJ is daar allang geleden van afgestapt en heeft nu een veel cleanere huisstijl, maar dat konden wij alsmaar niet doorvoeren op onze website.”

Begin vorig jaar kreeg Martens een nieuwe ERP partner: Itsperfect. Zij werken met één grote database die gekoppeld is aan allerlei systemen waaronder shopify. Daar waren ze bij Martens door gecharmeerd en dus gingen ze op zoek naar een partner om de nieuwe NYDJ-website op Shopify te bouwen. Itsperfect raadde Strix aan. “De switch naar een nieuw Europees systeem in Shopify maakt ons leven zoveel makkelijker,” zegt Krabben, “vroeger duurde alles vier keer zo lang.”

Advanced versus Plus

Martens en NYDJ kozen ervoor om de aparte URL’s te behouden voor de verschillende taalversies. Dat ging namelijk heel goed samen met de nieuwe update van Shopify, waardoor losse sites vanuit dezelfde Shopify-omgeving kunnen worden beheerd.

Krabben: “Het basispakket van Shopify is voor de echte beginnende merken. Wij draaien al behoorlijk wat omzet, dus dan ga je al kijken naar een Advanced pakket of naar een Plus pakket. Advanced is een kleiner pakket, maar sinds die update van vorig jaar is daarin ook Shopify Markets geactiveerd. Dat is eigenlijk precies het onderdeel dat wij nodig hadden, omdat de websites van NYDJ dus in verschillende talen en met verschillende valuta’s bestaan. In Shopify markets kun je dat allemaal integreren.”

Beeld: NYDJ

Adviseren en bouwen

De rol van Strix in het proces was tweevoudig: adviseren en implementeren. “Strix heeft vooronderzoek gedaan toen die update nog nieuw was en het onduidelijk was wat de beste optie was voor ons. Daarna hebben ze de hele website gebouwd”, aldus Krabben. De belangrijkste eis was dat de nieuwe Europese website meer in lijn moest liggen met de Amerikaanse. Het merk runt daar zelf een eigen webshop, maar de content, het aanbod en merkidentiteit zijn gedeeld.

Shopify thema’s boden handvaten. “Door het juiste thema in te laden zijn ze eigenlijk letterlijk begonnen met kopiëren van de Amerikaanse website, terwijl alles nog steeds los werkt”, legt Krabben uit. Shopify thema’s werken als voorgebouwde shops die merken naar eigen smaak kunnen inrichten. Het aanbod bestaat uit een bibliotheek met ruim honderd sectorspecifieke thema’s, inclusief fashion. “Je hebt bijvoorbeeld andere filterfuncties of homepagina’s waarop je andere visuele dingen kunt tonen,” legt Krabben uit, “en waar het ene thema richt zich op product, focust het andere op content.”

Voor NYDJ was de doelgroep leidend in het kiezen van het juiste thema. “40-plus vrouwen zoeken op een andere manier dan de jeugd. Ze willen alles wat meer bekijken en dit thema was daarom het meest duidelijk en gebruiksvriendelijk voor hen.”

Filter op maat

Toen NYDJ de klap had gegeven op het Shopify thema, kon Strixs gaan configureren. Daar is toch nog veel maatwerk verricht, zoals een ‘terugkeren naar winkel’-button, een FAQ-pagina met uitvouwbare velden en een duidelijkere weergave als producten uitverkocht zijn.

Een bijzondere taak was het inbouwen van een extra filtering op basis van drie lichaamstypes: petit, tall, plus. “NYDJ verkoopt broeken voor alle soorten vrouwen,” begint Krabben, “dus we hebben naast de normale variant bijvoorbeeld ook een versie voor kleinere vrouwen die korter in lengte is en slanker op de heupen valt. Onze wens was om te kunnen switchen tussen verschillende fits, dus dat je op een knopje kan drukken waardoor je bijvoorbeeld de petit-variant ziet en hem ook gelijk kan bestellen. Strix heeft dat voor ons zo gebouwd.”

Over NYDJ

NYDJ is een Amerikaans jeansmerk dat dit jaar precies twintig jaar bestaat. Het werd opgericht in Los Angeles met als doel om een revolutionaire jeans te introduceren die zowel comfortabel als flatterend was. De eerste ‘slimming jeans’ voor vrouwen lag al snel in alle grote warenhuizen in Amerika en Europa. Martens Fashion Group houdt zich bezig met de distributie in Europa. Het merk maakte veel nieuwe fases door, zoals een body inclusive standpunt, veel innovaties binnen technologische jeans en een grote shift naar online. De focus van NYDJ blijft onveranderd: een product van hoge kwaliteit voor een goede prijs. In iedere broek zit nog steeds de gepatenteerde LIFT TUCK® TECHNOLOGY, waardoor de buik platter toont, de billen meer vorm krijgen en het mogelijk is om een maat kleiner te dragen dan de normale jeansmaat.