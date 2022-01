Oeko-tex lanceert nieuwe tool om koolstof- en watergebruik van merken te meten

Oeko-tex, het bedrijf bekend van diverse duurzaamheidskeurmerken, heeft een tool gelanceerd waarmee het koolstof- en watergebruik van merken gemeten kan worden. De tool heeft toepasselijk de naam Impact Calculator Tool gekregen, zo blijkt uit een persbericht.

Met de tool kunnen merken en retailers kijken of hun gebruik past bij de klimaatdoelen die ze hebben gesteld. Naast het berekenen van de impact van hun productie processen, geeft de tool ook aan waar de bedrijven actie kunnen ondernemen. Hierdoor wordt het beter mogelijk om hun doelen te behalen. Naast deze informatie voor de bedrijven zelf, geeft het ook klanten, investeerders en belanghebbenden van het bedrijf een beter begrip van de voetafdruk van een merk, zodat er betere transparantie is.

Oeko-tex heeft in totaal 100 activiteiten in het productieproces geïdentificeerd waarbij het gebruik van koolstof en water gemeten kan worden. De data kan opgesplitst worden per productiefaciliteit van het merk, stap in het proces of per kilogram aan geproduceerd materiaal. De tool is beschikbaar voor Step by Oeko-tex klanten.