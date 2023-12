OFM. nieuwe kledingsponsor MVV Maastricht

Direct na de winterstop worden zowel de staf als de spelers van MVV Maastricht gekleed door mannenmoderetailer OFM. De modewinkel en de voetbalclub hebben een overeenkomst getekend voor anderhalf jaar.

‘MVV en OFM. zijn twee partijen waar ambitie en duurzame verbinding met de regio belangrijke pijlers zijn. Met deze samenwerking is het uitgangspunt om een meerwaarde te bieden aan de club én onze winkels in Beek en Weert. Zo laten we beiden het beste van onszelf zien,’ aldus Arthur Feenstra, eigenaar van OFM.

De selectie van MVV Maastricht speelt in de Keuken Kampioen Divisie en wordt door de retailer gekleed in een mix van merken die een sportieve, maar verzorgde uitstraling geeft. Melina Luijendijk (commercieel manager MVV) zegt hierover het volgende: ‘Maastricht, de stad van sjiek en sjoen, een stad met een rijk gevulde geschiedenis en prachtige tradities vanuit waar er gekeken wordt naar vernieuwing wat ook wij bij MVV graag uitdragen. Daarin hebben wij in OFM. bij uitstek de partner gevonden om onze Sterrendragers te kleden en te laten stralen naast het veld zoals alleen onze club dat kan.’

Credits: OFM.

Businessclubavonden in stadion de Geusselt en bij OFM.

Voor de lokale mede-sponsoren (én fans) organiseren de club en de retailer businessavonden in de winkel in Beek. Denk aan een voetbalcafé met prominente namen uit de voetbalwereld. Bij deze avonden staan netwerken, duurzame samenwerking en elkaar inspireren centraal.

‘Eén van onze kernwaarden is verbinding. MVV Maastricht zoekt actief naar strategische partners om synergie te creëren. Hierbij heeft de club oog voor de belangen van haar stakeholders. Het doel is meerwaarde te bieden aan alle partijen die zich aan de club willen binden. MVV Maastricht biedt aan marktpartijen de gelegenheid met elkaar in contact te treden in een unieke voetbalomgeving en vormt het platform voor sportieve en zakelijke innovatie. Deze nieuwe samenwerking is daar een goed voorbeeld van.’ aldus Melina Luijendijk.