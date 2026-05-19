OFM. nodigt modesector uit als sponsor voor jaarlijks tennis- en padeltoernooi ten behoeve van stichting Mannen voor Mannen

Herenmoderetailer OFM. organiseert van 13 tot en met 20 juni aanstaande de nieuwste editie van het inmiddels gevestigde OFM. tennis- en padeltoernooi. Dit sportieve netwerkevenement brengt spelers van verschillende niveaus samen met een tweeledig doel: sportieve verbinding en het genereren van financiële steun voor de stichting Mannen voor Mannen.

De stichting Mannen voor Mannen committeert zich aan de financiering van essentieel onderzoek naar prostaatkanker, de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen in Nederland. Het initiatief beoogt daarnaast het taboe rondom de bespreekbaarheid van deze ziekte te doorbreken. De organisatie heeft voor september dit jaar een concreet doel gesteld: het overhandigen van een donatiecheque ter waarde van 250.000 euro aan het KWF.

Partnership en visibiliteit voor modeprofessionals

Om deze doelstelling te realiseren, nodigt OFM. partners en executives uit de modepruimte uit om zich als sponsor aan het toernooi te verbinden. Bedrijven kunnen participeren via een driejarig sponsorschap voor een vast bedrag van 1.500 euro – 500 euro per jaar –, waarbij de volledige inleg direct ten goede komt aan de stichting Mannen voor Mannen.

Sponsorende modemerken en retailpartners ontvangen in ruil hiervoor gerichte B2B-visibiliteit gedurende het evenement. De organisatie voorziet in de productie van hoogwaardige, uniforme uitingen langs de tennis- en padelbanen. Geïnteresseerde partijen kunnen hun bedrijfslogo aanleveren in wit vectorformaat (EPS) om opgenomen te worden in de visuele aankleding van het toernooi.

Met deze samenwerking biedt OFM. de mode-industrie de mogelijkheid om maatschappelijk verantwoord ondernemen te combineren met sportieve netwerkmogelijkheden.