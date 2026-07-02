OLYMP-Bezner-Stiftung doneert meer dan 100.000 euro voor kinderen in nood

De OLYMP-Bezner-Stiftung, opgericht in 2008 door de familie Bezner met een particulier stichtingskapitaal van een miljoen euro, heeft zich met haar inzet in binnen- en buitenland in de afgelopen bijna twintig jaar zeer positief bewezen. Het doel van de stichting is de wereldwijde ondersteuning van kinderen en jongeren op het gebied van opvoeding, gezondheid en onderwijs. In 2025 werd hiervoor nog eens 104.000 euro aan donaties besteed aan verschillende projecten in Duitsland, Brazilië, Haïti, Indonesië, Madagaskar, Myanmar en Oekraïne.

Een van de projecten die de OLYMP-Bezner-Stiftung in 2025 ondersteunde, is de “Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies e. V.”. Deze non-profitorganisatie beheert sinds 1947 in Wahlwies aan de Bodensee het eerste en oudste kinderdorp van Duitsland. Hier vinden ongeveer 150 kinderen in nood een veilige plek. Deze kinderen kunnen door geweldservaringen of ernstige verwaarlozing niet meer bij hun biologische ouders wonen. Ze zijn vaak ernstig getraumatiseerd en hebben daarom speciale bescherming nodig. In de kinderdorpfamilie ervaren zij – vaak voor het eerst in hun leven – menselijke aandacht en geborgenheid. Dankzij een breed scala aan therapeutische en pedagogische programma's krijgen de kinderen individuele ondersteuning voor een zelfstandig leven.

Daarnaast wordt de “aufwind e. V. Bunter Kreis Ludwigsburg” in de kinderkliniek van Ludwigsburg ondersteund. Dit liefdadigheidsproject begeleidt en ondersteunt jaarlijks ongeveer honderd gezinnen in de regio Ludwigsburg. Het hoofddoel van de vereniging is om gezinnen een ‘steuntje in de rug’ te geven, wier leven drastisch is veranderd door een vroeggeboorte, een chronische of een levensbedreigende ziekte van hun kind. Hiervoor worden de verblijfsvoorwaarden voor ouders en kinderen in de kinderkliniek van Ludwigsburg verbeterd en wordt een gekwalificeerd nazorgprogramma aangeboden.

Ook het “Eco Learning Camp” in het Indonesische Bandung ontving opnieuw een donatie. Dit kamp brengt lokale kinderen en jongeren in aanraking met een duurzamere levensstijl en onderwijs. Het vergroot het ecologisch bewustzijn en biedt vooral kinderen uit armere bevolkingslagen toegang tot dit duurzame opleidingsprogramma.

De landelijk actieve kinderstichting “Die Arche – Christliches Kinder- und Jugendwerk” is in 1995 opgericht door dominee Bernd Siggelkow in Berlin-Hellersdorf. Inmiddels biedt de hulporganisatie op meer dan 30 locaties in Duitsland gratis ondersteuning aan meer dan 8.000 kinderen en jongeren in hun dagelijks leven. Sinds oktober 2023 heeft Die Arche ook een vrijetijdsvoorziening voor jongeren in de wijk Mitte in Stuttgart, Baden-Württemberg. Met haar steun draagt de OLYMP-Bezner-Stiftung bij aan een vast en betrouwbaar aanspreekpunt voor kinderen in nood, waar zij terechtkunnen voor een gratis lunch, huiswerkbegeleiding en zinvolle vrijetijdsactiviteiten.

De OLYMP-Bezner-Stiftung is in 2008 opgericht door de familie Eberhard Bezner, Mark Bezner en Birgit Bezner-Fischer en beschikt over een particulier stichtingskapitaal van een miljoen euro. Voor een volledig overzicht van de diverse charitatieve en sociale inzet van de OLYMP-Bezner-Stiftung voor kinderen en jongeren in nood in binnen- en buitenland, kunnen geïnteresseerden terecht op de website van de OLYMP-Bezner-Stiftung.